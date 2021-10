Orien.Ta.Re: il welfare per la professionalizzazione

Venerdì 22 Ottobre 2021, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 12:00

Con il progetto Orien.Ta.Re – per un welfare delle capacitazioni, promosso dal Liceo classico Stabili-Trebbiani, dal centro di formazione Simbiosofia e dalla società T&P Consulting, verranno promossi incontri rivolti a ragazzi, famiglie e docenti per la professionalizzazione

Studenti, famiglie ed educatori sono i protagonisti del progetto Orien.Ta.Re – per un welfare delle capacitazioni, promosso dal Liceo classico Stabili-Trebbiani, dal centro di formazione Simbiosofia e dalla società T&P Consulting. Insieme all’Amministrazione comunale e all’Ambito sociale territoriale XXII, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, si vuole rafforzare l’impegno verso il mondo dell’educazione, della scuola, dei giovani e della comunità educante. “La nostra attenzione verso le nuove generazioni – ha esordito il sindaco Marco Fioravanti – è sempre molto alta: questa iniziativa ha un grande valore perché vuole aiutare gli studenti, ma anche le famiglie e gli stessi docenti, nel percorso di orientamento che rappresenta una tappa fondamentale nella crescita e nello sviluppo delle generazioni future”.

Un progetto che ha messo insieme un’ampia serie di soggetti, uniti per lo stesso obiettivo: alla conferenza di presentazione erano presenti, oltre al primo cittadino, l’assessore alla cultura Donatella Ferretti, il presidente della Fondazione Carisap, Angelo Davide Galeati, il coordinatore dell’Ambito sociale territoriale XXII Domenico Fanesi, il dirigente del liceo Stabili Trebbiani, Arturo Verna, la coordinatrice del progetto Gina Di Pietro, ed Emanuela Tranquilli in rappresentanza di T&P Consulting, Cristian Flaiani per Simbiosofia Formazione e la graphic designer Ilaria Alquati.

“Questo progetto – ha detto l’assessore alla cultura, Donatella Ferretti – ha una grande importanza sia per i contenuti sia per la rete di collaborazione che si è costituita. Già dal nome si capisce chiaramente l’obiettivo: l’orientamento è fondamentale per i giovani”. Verranno quindi promossi incontri rivolti a ragazzi, famiglie e docenti “per individuare la propria vocazione – ha spiegato l’assessore – in un mondo che conta profili professionali sempre più complessi”. Il presidente della Fondazione Carisap, Angelo Davide Galeati, ha aggiunto: “La responsabilità di ‘crescere’ le nuove generazioni non può essere caricata esclusivamente sulle spalle della scuola, ma deve essere un impegno di tutta la comunità. Famiglia, scuola e società civile nelle proprie espressioni organizzative e nei contesti quotidiani, devono offrire alle nuove generazioni orientamento e proposte interessanti nel quadro di relazioni educative sostenibili, proficue e costruttive. Il progetto ‘Orientare’ va in questa direzione, prevedendo percorsi di orientamento scolastico e professionale e altre attività favorevoli alla crescita personale e allo sviluppo di competenze specialistiche degli studenti. La Fondazione lavora proprio per creare, insieme agli attori dell’educazione, opportunità di futuro, con la mission di sviluppare un welfare delle capacitazioni”.

