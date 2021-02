Ordine Psicologi: il 70% degli istituti scolastici sensibile al welfare degli studenti

Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha incontrato oggi a Roma nella sede di Viale Trastevere il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari.

Al centro dell’incontro tra il Ministro nuovo insediato Bianchi e Lazzari, Presidente dell’Ordine degli Psicologi, la condivisa necessità di andare avanti sulla piena collaborazione tra la Scuola italiana e gli Psicologi per arginare fenomeni di disagio e sofferenza tra gli studenti, in particolare in questa fase caratterizzata dal pesante impatto della pandemia. Per questo, sarà ulteriormente rafforzato il protocollo d’intesa esistente tra Istruzione e Ordine degli Psicologi.

Durante l’incontro è emerso che oltre il 70% degli Istituti ha attivato azioni di consulenza psicologica in favore degli studenti, un dato significativo ma ancora non sufficiente per garantire il supporto richiesto dall’emergenza sanitaria.

