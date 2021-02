AMBIENTE

Un Consiglio comunale sul possibile sito di stoccaggio di rifiuti inerti previsto a Latina vicino allo stabilimento della Plasmon, mentre il sindaco, Damiano Coletta, già annuncia che «non appena sarà disponibile la relazione dei due tecnici incaricati, mi recherò in Regione per comunicare l'esito», ovvero anche un possibile «diniego all'utilizzo di quel sito, come emerso da diversi colloqui». La seduta di Consiglio è stata convocata ieri dalla conferenza dei capigruppo per il 22 febbraio in prima convocazione e per il 23 in seconda, in base alle richieste presentate dai consiglieri di opposizione di centrodestra. Restando in tema di siti complessi, ieri in commissione Ambiente è stato affrontato quello del pollificio di Borgo Bainsizza, struttura produttiva dove sono allevate 39.900 galline, e la cui attività ha avuto il 2 dicembre scorso l'ordinanza di sospensione: ora si faranno ulteriori verifiche. Oltre a quello di dove mettere ora le galline, i problemi sono però diversi: dopo l'ultimo sopralluogo, il dirigente Asl, Florindo Micarelli (Uoc Sanità animale e igiene degli allevamenti) ha chiarito che «non sono stati riscontrati all'interno odori o polveri al di là della normale attività, ma quando vengono accesi i ventilatori per l'estrazione, questi portano all'esterno polveri e anche moscerini. Dovrà essere la Provincia (che venerdì ha svolto un ulteriore sopralluogo, ndr) a stabilire se sia un impianto idoneo»; sulla pollina, ovvero le deiezioni, ha poi precisato che «come in ogni allevamento di quel tipo, resta in sede per tutto il ciclo produttivo delle galline, che è tra 12 e 14 mesi, nello specifico tra ottobre e dicembre prossimo. Spostarla invece quando è fresca provocherebbe ancora più puzza».

Relativamente al tema dell'amianto e alle altre questioni amministrative, il dirigente del Suap Stefano Gargano ha chiarito che «è stato più volte ingiunto alla ditta di provvedere. Ogni anno presentano una Scia e non avere titoli precedenti significa avviare un circolo vizioso, perché intanto le galline vanno in produzione e non si possono togliere». Il comandante della Polizia locale, Francesco Passaretti, ha ricordato che «la struttura ha subito sequestri e il titolare condanne per reati di natura edilizia; se per la Scia o per l'Autorizzazione unica ambientale sono state presentate dichiarazioni non conformi andrà verificato. Ma oltre a quello amministrativo c'è un altro problema, quando il ciclo produttivo è in essere, se si sequestra, è difficile capire dove mettere 40mila galline. Intanto, individuiamo le falle e facciamo una nuova informativa».

