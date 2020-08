Nasce welfareX. Per tutti

Gruppo Cooperativo CGM e Moving creano welfareX, la piattaforma multiservizi di welfare che va oltre i limiti tra pubblico privato e aziendale

Dopo aver dimostrato vicinanza alle persone durante la quarantena con la creazione di piattaforme territoriali dedicate al welfare, il Gruppo Cooperativo CGM e Moving hanno creato welfareX® la piattaforma che aggrega l’offerta di servizi per poter rispondere ai bisogni di tutti.

I numeri aggiornati in tempo reale parlano chiaro: 128128 utenti creati, 107010 servizi erogati, 23 canali attivati e 91 welfare manager.

Nata per rispondere ai bisogni della cittadinanza nel suo insieme, non limitandosi a veicolare servizi e prestazioni solo a coloro che avanzano domande esplicite. Per questo abbatte i confini tra welfare pubblico, territoriale e aziendale.

La piattaforma è promossa da un ambito comunale che si chiama tradatewelfare.it, una piattaforma finanziata da un progetto del Fondo Sociale Europeo regionale che si chiama abruzzowelfare.it, una piattaforma che raccoglie i servizi di tutte le cooperative di un territorio che si chiama biellawelfare.it, una piattaforma di welfare aziendale pura cgmwelfare.it, e così via.

Numerosi i servizi proposti:

– servizi alla persona

– servizi educativi

– servizi di utilità

– servizi ricreativi e tempo libero

– servizi informativi sulle agevolazioni pubbliche

– buoni spesa

tutto declinato con attenzione alla qualità e alla valorizzazione territoriale.