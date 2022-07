MyTrainect: il benessere lavorativo è più importante dell’aumento di stipendio

Durante l’evento “APProccia al benessere” organizzato dalla startup Trainect per analizzare i trend del mondo HR, è stata presentata la nuova app MyTrainect. Tecnologia al servizio del benessere psicofisico con uno sguardo verso la circolarità e la sostenibilità per rendere le aziende più attrattive e i dipendenti più ingaggiati e felici

Trainect la startup creatrice di una piattaforma che consente alle aziende di migliorare il benessere fisico, mentale, sociale dei propri lavoratori, in modo responsabile, circolare e condiviso, lancia la sua nuova app MyTrainect, dopo il successo dell’ultimo anno che ha visto la realtà raddoppiare il suo team e lavorare con oltre 20 grandi aziende.

La app permetterà ai dipendenti delle aziende non solo di poter fare delle attività che andranno a migliorare il loro benessere a 360° ma si avrà la possibilità di quantificare e monitorare i loro progressi. In questo modo, i manager delle aziende avranno uno strumento in più per supportare i loro dipendenti nell’acquisizione di un lifestyle lavorativo più in linea con i tempi, in cui il lavoro non è solamente operativo ma anche responsabile e attento alla salute.

Durante la presentazione presso il Talent Garden Calabiana, sono stati coinvolti anche due esperti del mondo HR: Matteo Sola, HR Learning & Development Leader di Iliad e Eleonora Valè, Coordinatrice Scientifica Master Digital HR che insieme al CEO di Trainect, Alberto Ronco hanno fatto il punto sui temi della cultura aziendale e dei trend futuri del mondo delle risorse umane.

“L’obiettivo è tracciare il lavoro fatto fino ad ora dalle corporate sul tema del benessere in azienda e capire come possiamo lavorare domani per migliorare. Ecco perché abbiamo deciso di coinvolgere questi due esperti del mondo delle risorse umane, creando un tavolo di discussione che possa essere di condivisione di idee e di confronto attivo.” spiega Ronco, CEO di Trainect.

Trainect vuole puntare anche sul tema della sostenibilità: grazie alle attività svolte nell’app, ogni dipendente guadagna dei punti che verranno spesi in azioni che contribuiranno alla salvaguardia dell’ambiente.

“Siamo partiti da una domanda: cosa vuol dire benessere lavorativo?” spiega Alberto Ronco, CEO di Trainect “Da qui abbiamo capito che il primo step era l’ascolto dei dipendenti: bisogna capire quali sono le fonti di stress e quali le problematiche che impediscono loro di vivere il lavoro quotidiano serenamente. Poi siamo passati all’azione con la nostra piattaforma e ora con la nuova app: è un modo per supportare davvero chi lavora e che lo incentiva a prendersi cura della propria persona”.

Le recenti ricerche sul binomio HR e benessere dimostrano infatti che in cima ai bisogni dei lavoratori non c’è l’aumento di stipendio, come si potrebbe erroneamente credere. Il benessere inteso nel suo significato più ampio è una priorità dei dipendenti che dopo due anni di pandemia vogliono tutelare il loro quotidiano. Ma il benessere non deve essere solamente a disposizione ma c’è bisogno che sia anche sollecitato e stimolato: grazie ad attività di gamification e di team building, Trainect riesce a coinvolgere i dipendenti e li stimola ad attivarsi per migliorare il proprio benessere. La scelta di inserire attività per la sostenibilità ambientale non è casuale: questo incentiva ancora di più i dipendenti attenti a queste tematiche a utilizzare l’app e a prendersi cura di sé.

L'articolo MyTrainect: il benessere lavorativo è più importante dell’aumento di stipendio proviene da WeWelfare.