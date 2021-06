My Edenred Shopping semplifica nuove “esperienze digitali” di welfare

MyEdenred Shopping: la app sviluppata da Edenred porta i buoni acquisto su smartphone

Edenred accelera sulla digitalizzazione dell’offerta e l’implementazione di soluzioni full mobile, lanciando MyEdenred Shopping, la nuova app che permette di utilizzare i buoni acquisto Ticket Compliments® direttamente da smartphone, in modo immediato, semplice e sicuro.

Un’importante novità che rende i buoni acquisto e regalo multibrand Edenred un utile strumento per premiare e incentivare i dipendenti. Una forma concreta di sostegno al reddito che contribuisce ad aumentare il potere d’acquisto dei beneficiari. Convenienza resa ancora più ampia grazie all’innalzamento a 516,46 euro del valore di non imponibilità per i fringe benefit valido per tutto il 2021. Una misura, quella presa dal Governo, che ha l’effetto di raddoppiare la quota di buoni acquisto a disposizione di ciascun dipendente.

Grazie alla nuova applicazione è possibile ora gestire in modo autonomo e flessibile il proprio credito Edenred Shopping, per fare acquisti, rifornimento e richiedere una giftcard con pochi click direttamente sul proprio smartphone. Il meccanismo è molto semplice: è sufficiente scegliere tra gli oltre 13.000 partner, negli store o negli shop online, generare il voucher dell’importo desiderato e procedere con l’utilizzo. La funzione “Store” permette inoltre di individuare velocemente – grazie alla geolocalizzazione e all’utilizzo di filtri specifici per categoria, nome e indirizzo – i punti vendita convenzionati più vicini, a seconda delle necessità.

MyEdenred Shopping aggiunge un altro importante tassello nel processo di sviluppo e trasformazione delle soluzioni in un’ottica full digital, confermando l’attenzione continua all’innovazione dell’azienda leader mondiale nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro. Un’attenzione focalizzata sullo sviluppo di soluzioni sempre più personalizzabili, flessibili e semplici da usare, in grado di soddisfare un ampio ventaglio di bisogni, in un’evoluzione continua, che segue di pari passo l’affermarsi delle nuove tecnologie.

“Il lancio di MyEdenred Shopping rappresenta un’altra importante tappa del viaggio verso l’innovazione e la completa digitalizzazione della nostra offerta – dichiara Giulio Siniscalco, Direttore Commerciale di Edenred Italia – Siamo sempre più immersi in un mondo in cui gran parte delle nostre azioni passano attraverso gli smartphone, e da oggi anche l’utilizzo dei buoni acquisto, grazie alla nostra app, entra a far parte di questo panorama. Il buono acquisto arricchisce le sue caratteristiche di base con elementi di novità in linea con i nuovi bisogni di utilizzatori e aziende. Quelle che proponiamo sono soluzioni sempre più personalizzate e semplici da usare, grazie all’utilizzo di strumenti innovativi che sfruttano gli sviluppi tecnologici per offrire una migliore fruizione dei servizi. Grazie a MyEdenred Shopping, che completa il percorso iniziato con il lancio e l’affermazione dell’app Ticket Restaurant®, possiamo affermare che stiamo diventando sempre più una realtà che mette a disposizione non più semplici prodotti, ma vere e proprie esperienze digitali, in grado di semplificare la vita di tutti i giorni e di migliorarne alcuni aspetti.”.

L'articolo My Edenred Shopping semplifica nuove “esperienze digitali” di welfare proviene da WeWelfare.