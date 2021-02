© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABAUDIALo hanno trovato, ormai privo di vita, disteso nella pineta del parco Plotzner, a ridosso di piazza Oberdan, a Sabaudia. Il corpo ormai irrigidito dal rigore della morte. Un altro dramma legato alla povertà ed alla solitudine quello che si è consumato, probabilmente nella notte tra lunedì e martedì, nella città pontina.A perdere la vita un cittadino, probabilmente di nazionalità indiana, dell'età apparente di 30 anni. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sabaudia e il personale del 118, i sanitari hanno tentato invano di rianimare l'uomo che purtroppo era già deceduto. Con ogni probabilità la morte è avvenuta per assideramento, nel corso della notte. Sul corpo infatti non vi sono segni di violenza. Le temperature rigide degli ultimi giorni non gli hanno lasciato scampo. Non avendo un luogo dove rifugiarsi l'uomo avrà cercato riparo nel parco. Quell'area è infatti molto frequentata da cittadini di nazionalità indiana che vi si ritrovano durante il giorno.Al tentativo di rianimazione da parte del personale arrivato con l'ambulanza, ieri mattina, hanno assistito anche le persone che si trovavano presso l'autolinea di piazza Oberdan che è molto frequentata da studenti e pendolari. Alcuni di loro hanno raccontato sui social quei terribili momenti. Non si conosce ancora l'identità dell'uomo ed i carabinieri stanno cercando di risalire al suo nome. Il corpo è stato trasportato presso il cimitero di Sabaudia dove sarà sottoposto ad esame autoptico per stabilire la cause della morte. Una vicenda che riporta alla luce le condizioni di indigenza e di disagio in cui versano molti immigrati, perlopiù di nazionalità indiana, in provincia di Latina. La notizia della morte dell'extracomunitario ha suscitato ovviamente reazioni in città. Alcuni chiedono che si valuti l'opportunità di aprire un dormitorio comunale per proteggere dal freddo le persone indigenti magari utilizzando immobili confiscati e trasferiti al Comune di Sabaudia. L'episodio di ieri non è comunque un caso isolato. Qualche giorno fa a Sonnino era stato trovato morto assiderato un bracciante quarantenne di origine indiana, in quel caso, l'uomo che viveva con la famiglia a Terracina, stava raggiungendo la campagna per andare a lavorare nei campi. La ricostruzione è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ma probabilmente durante il tragitto è caduto, ha riportato infatti una profonda ferita al viso, e ha cercato riparo in una casa a poca distanza. Forse sperava di trovare qualcuno e ricevere aiuto, invece quel manufatto in costruzione era lì abbandonato già da tempo. E così tra quelle mura ha trovato la morte. L'uomo lascia la moglie e un bimbo piccolo.Ebe Pierini