MAGIONEPovertà in crescita: in un anno più di una famiglia al mese si è messa in coda alla Caritas del territorio. Perdita del lavoro, mancanza di generi alimentari, ma anche impossibilità a pagare le bollette hanno costretto 16 nuclei familiari a chiedere l'aiuto dei volontari che segnalano un incremento in appena 12 mesi del 30 per cento delle richieste di soccorso, sia economico che alimentare.La Caritas di Magione ora segue 50 famiglie con serie difficoltà ad arrivare anche a fine settimana con la crisi dovuta alla pandemia che non accenna a fermarsi. L'incremento di richieste da parte di famiglie italiane si attesta a circa il 44%, fanno sapere i volontari che ogni giorno danno alla propria disponibilità al servizio del prossimo, che fanno emergere le necessità sono diverse in base alla composizione dei nuclei familiari.«Tra le persone di altre nazionalità troviamo famiglie i cui bisogni dipendono dal fatto che hanno molti bambini, mentre in quelle italiane le difficoltà economiche nascono prevalentemente da altre problematiche. Spesso si tratta di coppie di adulti in cui uno, o tutti e due, ha perso il lavoro soprattutto chi era impiegato nel settore del turismo o che faceva assistenza agli anziani».Tutti a chiedere pacchi alimentari, prodotti per l'igiene personale e medicine, il pagamento delle bollette, e contributi affitto. Una serie di risorse per cercare di poter andare avanti in questi momenti difficili.S. Can.