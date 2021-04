6 Aprile 2021

Appena due mesi fa avevano festeggiato la laurea del figlio in Medicina. Poi il dramma del Covid che in pochi giorni ha portato via prima Anna Della Valle e poi il marito Antonio Marone, deceduto sabato all'ospedale Santa Maria Goretti.

Antonio, 59 anni, era molto conosciuto in città. Un uomo sportivo, con la passione per la corsa ma anche per il teatro. Era un dirigente della Uisp, uno degli organizzatori della Maratona di Latina, di cui è stato fondatore, di Vivicittà e di Bicincittà. Una persona travolgente e appassionata, non solo di sport, ma anche di teatro, l'altra sua grande passione coltivata da anni nella Compagnia Teatrale Santa Maria Goretti di Latina.

Dietro ai freddi numeri delle vittime del Covid che ogni giorno ci passano davanti ci sono storie di vita, persone improvvisamente strappate ai loro cari. Come Anna e Antonio, portati via dal virus nonostante la loro giovane età e le condizioni di salute apparentemente non preoccupanti.

«Grazie ad Antonio - racconta il presidente della Uisp, Andrea Giansanti - molte nostre attività sono state possibili, lui si alzava la domenica all'alba per dare una mano, per realizzare ciò in cui noi tutti crediamo: lo sport come forma di aggregazione e di crescita collettiva. E' una tragedia che ci colpisce nel profondo, anche perché segue di pochi giorni la perdita della moglie. Esprimo le mie condoglianze insieme al segretario generale del comitato Domenico Lattanzi e al segretario generale Uisp nazionale Tommaso Dorati. Anche a nome dell'intero Consiglio del Comitato ci uniamo al dolore del fratello Umberto e dei familiari tutti».

Il funerale di Antonio Marone si svolgerà domani alle 11 nella chiesa di San Carlo Borromeo in via Stoccolma a Latina. Antonio lavorava all'Agenzia delle Entrate del capoluogo ed era attivo anche nel sindacato Cgil. I suoi compagni lo ricordano con affetto: «Ci lascia un valoroso compagno che continuerà a vivere nel ricordo di tutti noi. La sua correttezza, il suo esempio e la sua passione sindacale continueranno a guidarci nella nostra azione quotidiana. Una vita di impegno sindacale per la Funzione Pubblica, per la Cgil».

Anche Il Parco e la Commedia e la Pro Loco di Sabaudia hanno espresso le condoglianze ai familiari e il forte dolore per la perdita di Antonio Marone: «Amico, attore e persona di cuore, è stato un privilegio averti conosciuto».