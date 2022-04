MobieTrain: la formazione agile che coinvolge e fidelizza

Sbarca in Italia MobieTrain, l’app di microlearning progettata su misura per la formazione interna e agile di aziende e PMI

MobieTrain, scale up belga, lancia il suo approccio innovativo nell’ambito del corporate training e learning con l’obiettivo di rivoluzionare la formazione aziendale, rendendola sempre più digital, intuitiva, divertente e, “a portata di mano”.

L’azienda, che solo nel 2021 ha registrato una crescita del 250%, con oltre 100.000 utenti e più di 70 aziende e organizzazioni clienti tra cui Decathlon, Vans, Diesel, Timberland e DPD Group, attraverso un approccio completamente mobile-first e con un design intuitivo e semplice, ha infatti sviluppato una tecnologia che offre alle aziende e PMI la possibilità di costruire dei percorsi di micro-learning personalizzati per la formazione interna dei propri dipendenti..

Secondo una ricerca condotta da MobieTrain tra più di 100 aziende in Europa, il 48,9% concorda sul fatto che la formazione è oggi in cima alle proprie priorità. Ma, soprattutto, il 41,5% delle aziende ha notato che sono gli stessi dipendenti a chiedere una formazione di upskilling e reskilling che sia maggiormente in linea con le nuove esigenze tracciate dal mercato del lavoro.

Bastano 5 minuti al giorno di formazione: i benefici dell’approccio MobieTrain

La piattaforma si basa sul concetto di micro-learning: pillole di contenuto di formazione di dimensioni ridotte, che offrono di volta in volta la giusta quantità di conoscenze per aiutare i dipendenti a raggiungere un obiettivo specifico in maniera efficace e veloce. Attraverso MobieTrain le aziende possono fornire ai dipendenti formazione mobile a partire da cinque minuti al giorno: questo non solo migliora il coinvolgimento ed evita il sovraccarico di informazioni ma soprattutto migliora anche la qualità dell’apprendimento.

L’efficienza di questo approccio, che consente ai suoi utenti di conservare le informazioni il 50% più a lungo e di sentirsi 4 volte più coinvolti rispetto ai metodi tradizionali, è data dal suo format breve, interattivo e personalizzato, attraverso l’utilizzo di tecniche di gamification, video e immagini. Le aziende inoltre possono personalizzare completamente la piattaforma, tracciando il percorso e i contenuti più adatti o affidandosi al team di creativi di MobieTrain nella creazione di percorsi di formazione.

“Attraverso la nostra tecnologia cerchiamo di incoraggiare chi utilizza la nostra applicazione a rigiocare fino ad afferrare completamente il contenuto – afferma Nouri Zouaghi, Direttore dello Sviluppo del Business e Responsabile dell’espansione di MobieTrain – Mi piace paragonarlo a quando studiavamo a scuola, quando era necessario rileggere il libro anche un paio di volte prima di capire tutto completamente: lo stesso principio, grazie agli algoritmi che utilizziamo, è automaticamente costruito in MobieTrain”.

Talent attraction e Great Resignation: la formazione per coinvolgere e far crescere i dipendenti

Secondo uno studio di McKinsey, il 40% dei lavoratori a livello mondiale è intenzionato a cambiare lavoro nei prossimi 6 mesi, per questo motivo oggi attrarre e trattenere i talenti è per le aziende una sfida senza precedenti. In questo contesto, la formazione aziendale assume un ruolo decisivo per la soddisfazione e la produttività dei propri collaboratori e, di conseguenza, per il business. Grazie al sistema ideato da MobieTrain, i dipendenti possono ampliare le proprie conoscenze dove vogliono, quando vogliono e con qualsiasi dispositivo. L’uso di MobieTrain all’interno delle aziende consente inoltre ai dipendenti di dedicare meno tempo alla formazione, aumentando il loro impegno, la loro motivazione e la loro soddisfazione.

“Uno dei fattori scatenanti del fenomeno delle “Grandi Dimissioni” è indubbiamente la mancanza di coinvolgimento dei dipendenti e che ritengo sia collegata alle strategie di Learning and Development all’interno delle imprese – conclude Nouri Zouaghi – “Con MobieTrain aiutiamo le aziende a creare facilmente i propri percorsi di apprendimento e a formare i propri dipendenti in modo semplice ed efficace. Questo porta ad un aumento delle prestazioni, della produttività e del coinvolgimento e aiuta a promuovere lo sviluppo professionale dei dipendenti, consentendo loro di ampliare le proprie conoscenze attraverso contenuti divertenti, leggeri ma non per questo meno incisivi o efficaci. Un aspetto essenziale per le aziende di oggi”.

Prossimi obiettivi futuri

La scelta di MobieTrain di concentrarsi sul mercato italiano nasce dal deciso processo di digitalizzazione in atto all’interno delle PMI, dall’attenzione crescente nei confronti della formazione e di come implementare al meglio un approccio blend capace di focalizzarsi in particolar modo sul digital learning. Tra gli obiettivi dell’azienda c’è soprattutto quello di volersi inserire all’interno del settore retail, con attenzione al fashion, al tessile e all’industria degli accessori e manifatturiera, grazie ad importanti esperienze pregresse con aziende del calibro di Diesel, Vans, Odlo e Timberland. Oltre a questo MobieTrain ha clienti in altri settori verticali come l’ospitalità, la logistica, i servizi professionali, la sanità e il governo.

