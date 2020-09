Maggi (Assofondipensione): investire nelle infrastrutture per l’economia del paese

Giovanni Maggi, Presidente Assofondipensione: il risparmio deve essere investito in infrastrutture

Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione – l’Associazione che riunisce i fondi negoziali italiani con un patrimonio di circa 56 mld di euro – sostiene che “occorre convogliare il risparmio previdenziale verso investimenti nell’economia produttiva nazionale e in particolare verso le infrastrutture, volano mancato di crescita causa il deficit di investimenti pubblici e privati, come ha sottolineato al Forum The European House – Ambrosetti il ministro Patuanelli. L’iniziativa Assofondipensione-CDP, che comprende anche un fondo di investimenti in infrastrutture, va in questa direzione. Ma proprio per il supporto che sono in grado di fornire alla crescita del Paese questi investimenti vanno incentivati con strumenti fiscali e normativi, un tema che stiamo affrontando direttamente con il MEF. Ulteriori approfondimenti con il ministero sono in programma a breve.

