Mafia, Musumeci: "Da Oliviero Toscani non provocazione ma idiozia su Sicilia"

(Adnkronos) - "Non è una provocazione è una idiozia, una offesa alla cultura, alla civiltà". Lo ha detto a Catania il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sulle affermazioni di Oliviero Toscani che, ospite di ‘MOW against Toscani’, puntata numero zero del nuovo format ideato dal direttore Moreno Pisto per il magazine lifestyle di AM Network, ricordando la propria esperienza politica come assessore alla Cultura nel Comune di Salemi, ha detto che "la Sicilia è ancora mafiosa. Ancora adesso, ci vorrà qualche generazione".

"Da un intellettuale -aggiunge infine Musumeci rispondendo alla domanda dell’Adnkronos- non ti aspetti la riproposizione di luoghi comuni in una terra che ha pagato ad altissimo prezzo l’impegno e la lotta contro la mafia. Un idiota, niente di più".

(di Francesco Bianco)