Macnil e Adecco Italia: 30 giorni di formazione in sede per formare Junior Developer

SAVE THE DATE: A Gravina in Puglia il 20 settembre si svolgerà il primo Career Day organizzato da Macnil e Adecco Italia, per selezionare 30 candidati, con passione per il mondo IT, da avviare ad un percorso intensivo gratuito finalizzato all’assunzione

“Partire da zero, senza partire da casa”. In questo motto è racchiusa la filosofia del progetto Academy, ideato da Macnil in collaborazione con Adecco, per offrire a diplomati e laureati, indipendentemente dal percorso di studi intrapreso, la possibilità di acquisire nuove competenze tecniche e le soft skills necessarie per avviarsi alla carriera nel settore informatico, che oggi rappresenta una delle professioni più ricercate dal mercato del lavoro in Italia.

Nell’ambito del progetto Academy, Macnil, IoT Company specializzata in Fleet Management e leader nella Sicurezza Automotive con il brand GT ALARM, e Adecco, la prima agenzia per il lavoro in Italia, selezionano 30 candidati (diplomati o laureati) con un unico requisito: passione e orientamento per il mondo IT.

Il progetto consiste in un percorso gratuito (30 giorni full time in sede) per formare Junior Developer, rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire il tema della programmazione informatica, attraverso metodologie innovative e al passo con i tempi. Al termine del percorso, l’Academy offrirà alcune opportunità di impiego all’interno di Macnil e in altre aziende informatiche del territorio.

Le selezioni si svolgeranno martedì 20 settembre a Gravina in Puglia presso il Vivaio Digitale di Macnil in via Pasteur, 26 (registrazione obbligatoria su: www.macnil.it/careerday).

«Un investimento che Macnil ha fortemente voluto per contribuire a frenare la fuga al Nord di tanti giovani talenti presenti sul territorio, offrendo a tutti un’opportunità di carriera nel settore informatico, – spiega l’ing. Mariarita Costanza, CTO e cofounder di Macnil GT Alarm – anche a chi come me proviene da un percorso di studi umanistico».

“Siamo felici di collaborare con Macnil in quest’Academy per offrire un supporto formativo e professionale ai giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro. L’implementazione di progetti di formazione come questo non soltanto promuove lo sviluppo professionale di questi ragazzi, ma rappresenta un utile strumento nella lotta alla disoccupazione giovanile in questi territori.” ha dichiarato Raffaele Palma, Head of Operations di Campania, Puglia e Basilicata.

