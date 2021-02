L'INCHIESTA

Furto venatorio aggravato, uccellagione, contraffazione ed uso di pubblici sigilli, tentata frode nel commercio e ricettazione di avifauna: questo i carabinieri forestali, agli ordini del colonnello Gaetano Palescandolo, contestano a tre persone e al titolare di un negozio di animali di Torgiano.

Ai responsabili è stata contestata la pratica illegale dell'uccellaggione, espressamente vietata dalla legge sulla caccia, che consiste nell'intrappolare e catturare in natura uccelli idonei alla vendita come richiami vivi, particolarmente ricercati per la caccia da appostamento.

Il filone delle indagini è partito da un controllo effettuato nei confronti di un allevatore di Torgiano: «Da subito - dicono i carabinieri forestali - sono emerse contraffazioni degli anelli identificativi apposti sulle zampe degli uccelli sia per dimensione, forma e la non corrispondenza degli anelli con l'età degli esemplari e con i disciplinari stabiliti dal Foi (Federazione Italiana Ornicoltori). Nelle voliere del punto vendita venivano rinvenuti circa 130 uccelli di specie allodola, tordo sassello, cesene e merlo con anelli identificativi contraffatti. Terminato il controllo del punto vendita l'attenzione dei militari si è spostata alle voliere dell'allevamento dove si rinvenivano delle stesse specie altri 900 uccelli invece privi di marcaggio».

Con il proseguo delle indagini, i militari sono arrivati a stabilire dove gli uccelli sono stati catturati: in una boscaglia nel comune di San Venanzo i carabinieri hanno ritrovato 6 reti e 23 gabbiette, con gli uccelli imprigionati immediatamente liberati. Oltre alle reti e ai richiami vivi, sono stati sottoposti a sequestro i richiami acustici e altro materiale usato per l'attività illecita.

