L'APPUNTAMENTO

TODI Chi fermerà la musica? «La musica non si ferma» risponde il duo Leonardi-Pluzhko che parteciperà da Todi ad un concerto virtuale dell'International Guitart Festival che si svolgerà a Miami in Florida. Dal 20 al 28 febbraio in versione online, si terrà la XV° edizione della prestigiosa kermesse che, quest'anno, è dedicata, alle influenze ispaniche sul mondo della chitarra. Tra i migliori festival al mondo dedicati alla chitarra classica, quest'anno vedrà la partecipazione dei massimi esponenti del virtuosismo internazionale come Yamandu Costa, Marcin Dylla, Renè Izquierdo, Badi Assad, Luis Zea, Celso Cano e Felipe Carbajal e tra questi, ci sarà il Duo Chitarra e Pianoforte formato da Emiliano Leonardi e Ielyzaveta Pluzhko.

Leonardi vive a Todi ed è noto come direttore artistico del Todi Festival edizioni 2011 e 2012, del Festival Suoni dal Legno e del Festival di Musica Sacra. Anche se in forma virtuale, per lui si tratta di un ritorno, al Festival di Miami, infatti già nel febbraio 2019 era volato negli States per un concerto in Duo con il chitarrista Leonardo De Angelis, docente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma e in passato al Morlacchi di Perugia. Dopo i successi colti in giro per il mondo, questo concerto rappresenta un importante vertice artistico per il chitarrista, che suonerà in compagnia della bravissima pianista e moglie Ielyzaveta Pluzhko. In programma musiche di Scapecchi, Schwertberger, Pedini, Goncharuk e Alandia. Tra i brani che verranno proposti spiccano Con un oir lejano del Maestro boliviano Edgar Alandia e Un'ipotesi di Tango del Maestro Carlo Pedini.

Luigi Foglietti

