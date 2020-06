La ripresa è digitalizzata con il fondo Edenred

Il fondo a livello europeo “More than ever” ha l’obiettivo di fornire supporto all’ecosistema di Edenred in seguito all’epidemia Covid-19 e alle sue conseguenze, e in Italia si articola nel Progetto Restart che diffonde la cultura digitale

Edenred Italia ha deciso di destinare il fondo alla digitalizzazione delle industry più colpite attraverso il Progetto Restart, piano di azioni mirate a incentivare la migrazione al digitale, incrementando il potere d’acquisto degli utilizzatori a favore di tutti i ristoratori in difficoltà.

Attraverso il progetto le persone, utilizzando i propri Ticket Restaurant® digitali, avranno accesso a condizioni vantaggiose e, con la nuova versione dell’app, potranno fruire direttamente tramite smartphone dei propri buoni pasto elettronici, ovunque e in qualsiasi momento. Edenred, pertanto, è impegnata nell’ampliare sempre più la spendibilità dei buoni pasto, siglando partnership virtuose, come quella con EAT IN TIME il primo aggregatore food in Italia, e promuovendo servizi come il food delivery.

Buoni pasto ma non solo: il welfare è diventato ancor di più un sostegno fondamentale per i dipendenti e le loro famiglie e può essere lo strumento che aiuta l’economia a ripartire. È in grado di guidare un ciclo di spesa virtuoso del consumatore indirizzando le entrate verso i settori più colpiti, come il turismo. Proprio verso quest’ultimo settore verrà destinata parte del fondo con l’obiettivo di incentivare i viaggi in Italia.

“Soprattutto in questo periodo, abbiamo ritenuto necessario puntare sulla digitalizzazione. Partendo dal buono pasto, diventato totalmente full digital e utilizzabile sia nei punti vendita tradizionali che in quelli online. Passando poi per il welfare e per tutte le altre nostre soluzioni. – dichiara Luca Palermo, Amministratore Delegato Edenred Italia – Per fornire un supporto all’ecosistema di Edenred di fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria è stato creato il fondo europeo “More than Ever” che in Italia, attraverso il progetto Restart, viene destinato al settore del turismo e della ristorazione. Riteniamo che il passaggio ad una fruizione totalmente dematerializzata e delocalizzata dei servizi sia la soluzione per avviare una nuova era della ristorazione all’insegna della libertà nelle modalità di fruizione e della ricerca del personale benessere.”

L'articolo La ripresa è digitalizzata con il fondo Edenred proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA