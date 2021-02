La cultura digitale di Medioera incontra WeWelfare

SAVE THE DATE: Inserito negli appuntamenti dello spazio Biblioteca di Medioera, sabato 27 febbraio alle ore 11 sui canali social del festival e su Clubhouse, verrà presentato il nostro portale wewelfare.it insieme al direttore responsabile Marco Barbieri

Medioera, il festival di cultura digitale ed innovazione nato nel 2010 a Viterbo, incontra la piattaforma di wewelfare.it nell’appuntamento online che si terrà sabato 27 febbraio alle ore 11 sui canali social del festival. Un’occasione per discutere di come le politiche di welfare stanno interessando il nostro modo di vivere e lavorare soprattutto dopo questo ultimo anno di pandemia, in cui si è riscoperto maggiormente il valore del benessere, della cura della salute, della tutela delle categorie più fragili, in un contesto in cui la digitalizzazione e l’innovazione sono sempre più people centered.

La finalità di Medioera è infatti quella di “fornire gli strumenti necessari al pubblico per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla Rete e dalla cosiddetta “rivoluzione digitale”, ipotizzando gli scenari venturi nella loro dimensione glocal, dove le micro esigenze locali si legano alle macro mutazioni globali in un processo di cooperazione e sharing”.

