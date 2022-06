Itinerari Previdenziali: silver economy, ottima opportunità di investimento per il Paese

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali presenta giovedì 30 giugno 2022 il Quaderno di Approfondimento Silver Economy, una nuova grande economia. Chi sono, cosa fanno e cosa desiderano i Silver italiani presso la Camera dei Deputati

Il Professor Alberto Brambilla e il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali hanno il piacere di segnalare la presentazione del Quaderno di Approfondimento Silver Economy, una nuova grande economia. Chi sono, cosa fanno e cosa desiderano i Silver italiani. La pubblicazione sarà presentata nel corso di un convegno dedicato giovedì 30 giugno 2022, a partire dalle ore 10.30 presso la Camera dei Deputati, Palazzo dei Gruppi Parlamentari, Nuova Aula dei Gruppi – entrata da Via di Campo Marzio, 78, Roma.

Lo studio sulla Silver Economy analizza dinamiche e conseguenze del progressivo invecchiamento della popolazione italiana in ottica sociale, economica e di sostenibilità partendo dal presupposto che la sfida posta dalla longevità non deve tradursi necessariamente in un costo, ma può al contrario rivelarsi un’ottima opportunità di investimento per il Paese, con ricadute proficue per l’occupazione, il settore dei servizi, per attività commerciali e produttive dedicate, così come per il mondo della finanza in genere. Una nuova grande economia, di cui il Centro Studi e Ricerche delinea gli ampi perimetri, avvalendosi degli esiti della survey “Chi sono, cosa fanno e cosa desiderano i Silver italiani”, somministrata a un campione di 5.000 over 50 e realizzata da Itinerari Previdenziali in collaborazione con 50&Più, sistema associativo interamente dedicato al mondo della terza età.

Programma

Giovedì 30 giugno 2022 – Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati – Via di Campo Marzio 78, Roma

9.30 Accrediti 10.30 Introduzione ai lavori On. Andrea Mandelli | Vicepresidente Camera dei Deputati Presentazione del Quaderno di Approfondimento: definizioni, dimensioni e

prima indagine demoscopica sulla Silver Economy

Prof. Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali Prof. Gian Carlo Blangiardo | Presidente Istat, Professore Emerito

Università degli Studi di Milano Bicocca e

Componenente Comitato Tecnico Scientifico Itinerari Previdenziali 11.00 L’inizio dell’era della responsabilità? Conduce i lavori Massimo Martinelli | Direttore de «Il Messaggero» Ne discutono: Prof. Roberto Bernabei | Presidente Italia Longeva e Direttore Dipartimento

Scienze dell’Invecchiamento Fondazione Policlinico A. Gemelli Dott. Roberto Mazzotta | Già Parlamentare e Presidente Cariplo e BPM Mons. Vincenzo Paglia | Presidente Pontificia Accademia per la Vita On. Bruno Tabacci | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Dott. Valerio Maria Urru | Coordinamento Informazione e Studi 50&Più 12.10 Conclusioni On. Mariastella Gelmini | Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Per informazioni e per partecipare all’evento scrivere a info@itinerariprevidenziali.it.

