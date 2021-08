Italo bilancio 2020: più welfare, sviluppo e sostenibilità

Lunedì 23 Agosto 2021, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Con il Bilancio di Sostenibilità 2020, Italo conferma la sua volontà di progredire nello sviluppo della Corporate Social Responsibility. In crescita le assunzioni, la soddisfazione dei clienti e l’attenzione all’ambiente

Italo ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2020, redatto secondo gli standard internazionali GRI, per presentare a tutti gli stakeholders le performance dell’anno appena concluso. Nel 2020 la società ha erogato una media di 21 ore di percorsi di formazione professionale per ciascun dipendente. I casi di infortunio sul lavoro sono diminuiti del 49% rispetto al 2019. Infine, durante il 2020 Italo ha assunto 127 nuove risorse, di cui oltre il 76% di età inferiore ai 30 anni.

Il 2020 è stato un anno difficile per l’Italia e per il mondo e l’impatto del Covid-19 ha rafforzato l’impegno di Italo nel riconoscere come priorità assoluta la salute e la sicurezza delle persone, passeggeri e personale, garantendo al Paese i collegamenti vitali. Durante l’emergenza, i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana hanno potuto utilizzare gratuitamente i treni Italo per raggiungere gli ospedali di tutta Italia e per trasportare attrezzature mediche essenziali.

La responsabilità fondamentale dell’azienda è stata il monitoraggio continuo delle normative anti-covid e l’adozione di tutte le misure necessarie volte al contenimento del contagio. Italo è il primo operatore ferroviario al mondo ad utilizzare i filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air). Sono state poste in essere tutte le attività per equipaggiare l’intera flotta con filtri ad alta efficienza che assicurano, in tutte le carrozze, un ricambio d’aria completo ogni 3 minuti e un flusso d’areazione verticale, aumentando il livello di sicurezza sanitaria a bordo treno per clienti e dipendenti.

Nonostante le dure sfide del 2020 il livello di soddisfazione complessiva dei clienti ha continuato a crescere, raggiungendo il 91,7% di clienti soddisfatti, e la società ha continuato ad essere vicino al Paese con una serie di iniziative sociali e culturali. Ad esempio, in attesa di poter visitare nuovamente di persona i siti più belli presenti nelle città del network Italo, ha offerto tour virtuali a passeggeri e dipendenti attraverso i propri canali (social media, rivista di bordo, sito web e newsletter).

Nel 2020 la società ha definito il suo piano di sostenibilità triennale che fonda su 6 pilastri chiave: Ambiente, Clienti, Persone, Sicurezza, Società, Coinvolgimento. Tale strategia prevede, per i prossimi tre anni, azioni concrete e indicatori di performance in sinergia con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

