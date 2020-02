Intesa Sanpaolo sceglie advisor per Ops su UBI Banca

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha completato la scelta dei propri consulenti finanziari in relazione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria per le azioni ordinarie di UBI Banca.



In particolare, Mediobanca agirà come Sole M&A e Lead Financial Advisor dell'operazione e coordinerà con gli altri consulenti finanziari J.P. Morgan, Morgan Stanley & Co. International, Ubs Investment Bank e Equita Sim le relative attività e relazioni con i mercati finanziari.



(Foto: © Roman Babakin/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA