Intesa Sanpaolo: premiato il welfare della diversità e inclusione

Intesa Sanpaolo tra le 100 migliori aziende quotate per diversity e inclusion a livello globale. La Banca al 76° posto su oltre 9 mila analizzate

Intesa Sanpaolo è stata inclusa al 76esimo posto nel Diversity & Inclusion Index di Refinitiv, indice internazionale che seleziona le 100 aziende al mondo quotate in borsa, come più inclusive e attente alle diversità nell’ambiente di lavoro. L’indice viene composto analizzando i dati disponibili da fonti pubbliche come bilanci di sostenibilità, relazioni finanziarie, siti web aziendali, notizie stampa.

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo, ha commentato “L’inserimento nell’indice premia l’impegno di Intesa Sanpaolo verso i temi di equità, impegno che si esprime in misure concrete come l’inserimento di un KPI (obiettivo gestionale) specifico per premiare chi ha una gestione attenta all’equità di genere, strumenti di welfare all’avanguardia, progetti per la disabilità. Un ambiente di lavoro inclusivo a ogni livello permette alle persone di esprimere al meglio le proprie competenze e rende il Gruppo sempre più solido e competitivo a livello internazionale”.

Il Diversity & Inclusion Index pubblicato da Refinitiv si propone di misurare in modo trasparente e oggettivo l’operato di oltre 9.000 società, a livello globale, in termini di diversità e inclusione sulla base di 24 metriche riconducibili a quattro categorie chiave: diversità di genere, inclusione, sviluppo delle persone e controversie.

In fatto di pari opportunità e inclusione, Intesa Sanpaolo ha fatto scuola: sono stati introdotti strumenti concreti come un KPI (obiettivo gestionale) specifico per premiare i manager attenti all’equità di genere, oltre a programmi di accelerazione delle carriere femminili e specifici percorsi formativi per favorire l’inclusione; il sistema integrato di welfare si è evoluto negli anni, con un’ampia gamma di soluzioni – ad esempio banca del tempo, asili nido aziendali, permessi più ampi per maternità/paternità, smart working, orari flessibili in entrata e uscita, part-time – che affrontano concretamente il tema della gestione del tempo e dell’equilibrio tra esigenze

aziendali e personali dei dipendenti. Con la creazione nel 2018 di una struttura ad hoc a diretto riporto della Chief Operating Officer, l’approccio di Intesa Sanpaolo alla D&I ha ricevuto nuovo impulso e metodo.

Oltre alla consolidata collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario e Valore D Intesa Sanpaolo si distingue per le numerose iniziative che promuovono la parità di genere, tanto da essere stata inserita nell’indice 2020 “Bloomberg Gender-Equality Index” (GEI), che valuta l’impegno e le azioni delle principali società quotate a livello globale ed è stata riconosciuta da Equileap Research nella top 5 del FTSE MIB 40 (al secondo posto) nella classifica “2020 Gender Equality in Spain, Italy and Greece”. Ha inoltre ricevuto il Diversity & Inclusion Award 2019, riconoscimento alle aziende che promuovono politiche di avviamento lavorativo per le persone svantaggiate.

Alcune delle principali iniziative di Diversity Management di Intesa Sanpaolo:

Adesione ai Women’s Empowerment Principles – WEPs promossi dall’ONU

KPI dedicato alla valorizzazione del talento femminile incluso nella valutazione delle performance di

oltre 1.100 manager

oltre 1.100 manager Survey sul tema inclusione per tutto il perimetro Italia e successive iniziative di ascolto mirato in molte

strutture

strutture Definizione della Strategia Diversity & Inclusion

Formazione su uncoscious bias per Top Management

Avvio programma per le persone lungo-assenti per instaurare un rapporto di vicinanza durante

l’assenza (avviata fase pilota su lungo-assenza per maternità)

l’assenza (avviata fase pilota su lungo-assenza per maternità) Inserimento in tirocinio di persone con Sindrome di Down

Progetti specifici per supportare l’empowerment e il talento femminile

Partecipazione attiva di più di 65 Role Model all’iniziativa Inspiring Girls (in partnership con Valore

D)

