Intesa Sanpaolo per Bluenergy: 7mln per il welfare

Intesa Sanpaolo e Bluenergy, società di multiservizi energetici, hanno finalizzato un’operazione di finanziamento rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda che ha sede a Udine ed è presente con oltre 30 punti vendita in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte

Il finanziamento di Intesa Sanpaolo, pari a 7 milioni di euro, è destinato al piano di sviluppo di Bluenergy che prevede alcuni obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance), in particolare l’incremento della quota di assunzione di nuove dipendenti donne e l’introduzione di policy per promuovere la parità di genere. Bluenergy, inoltre, ha sottoscritto una polizza collettiva della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo per la tutela dei suoi dipendenti, a copertura di sette tipologie di malattie gravi.

La polizza riconosce all’assicurato un indennizzo predefinito al verificarsi di un evento tra quelli previsti, oltre ad una visita specialistica all’anno presso i centri convenzionati del Network e la possibilità di richiedere un secondo parere medico.

Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura in particolare nelle PMI e nelle Mid Cap, riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In questa ottica è stato lanciato un nuovo strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato s-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance ESG condivisi.

S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle PMI e delle Mid Cap, con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui l’impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità.

“Crediamo che la scelta di operare nel solco della sostenibilità sociale, ambientale ed economica sia oggi un dovere che quotidianamente siamo impegnati a perseguire, in tutte le società del Gruppo. – commenta Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group SpA – Siamo consapevoli che le azioni inerenti gli ESG abbiano un impatto positivo sul benessere dei nostri collaboratori e rappresentino una fonte di motivazione e di rafforzamento del legame con l’azienda, ed è per questo che abbiamo deciso di impegnarci programmando obiettivi sfidanti che possano garantire in ogni divisione gli strumenti necessari atti a favorire questo cambiamento e costruito un piano welfare che grazie a Intesa Sanpaolo si arricchisce oggi di nuovi vantaggi. La crescita dell’azienda si costruisce sul benessere delle persone che vi lavorano e la polizza collettiva ha proprio questo scopo, garantire la serenità ai nostri dipendenti di poter affrontare qualsiasi evento nella propria vita. Essere sostenibili significa costruire cultura condivisa e noi abbiamo scelto di realizzarla giorno dopo giorno a partire dall’interno e grazie al supporto di importanti partner come Intesa Sanpaolo”.

“La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo anche sul tema della sostenibilità – sottolinea Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Affiancare le imprese che, come Bluenergy, puntano sulla crescita sostenibile e nei criteri ESG è per noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo. Intesa Sanpaolo ha attivato già nel 2020 un plafond da 2 miliardi di euro per i nuovi S-Loans, una linea specifica di finanziamenti, che si affianca al plafond di 8 miliardi destinato a investimenti in Circular Economy, volti a supportare le iniziative delle imprese verso la transizione sostenibile. Dalla loro introduzione Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 60 milioni di euro di finanziamenti in Friuli Venezia Giulia.”

