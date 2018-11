Inter, Vrsaljko fuori per 10 giorni

Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per il terzino dell'Inter Sime Vrsaljko. È questo l'esito degli esami a cui il giocatore nerazzurro si è sottoposto oggi, dopo essere stato sostituito al 26' della gara di Uefa Nations League tra Inghilterra e Croazia. Vrsaljko salterà così la sfida di sabato contro il Frosinone, con lo staff medico interista che proverà a recuperarlo per la decisiva gara con il Tottenham in Champions League, in programma mercoledì 28 novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA