ING Italia. Smart working super flessibile per ogni dipendente

ING Italia annuncia piani di smart working su misura fino alla fine del 2020

ING Italia si annuncia come prima banca in Italia a lanciare un modello di smart working a super-flessibilità, i dipendenti avranno la massima libertà su come poter organizzare il lavoro in base alle esigenze personali e professionali.

Questi gli elementi-chiave del modello ING:

libertà di scelta e personalizzazione su come alternare lavoro da sede e da casa

colleghi ed alimentare la cultura di squadra, stimolare il confronto, lo scambio di idee e mantenere vivo lo spirito “Orange”, la cultura aziendale che da sempre è punto di forza per ING formazione per preparare al meglio tutto lo staff, gestori di risorse e non, puntando sulla

fiducia e sul lavoro per obiettivi

Ogni dipendente concorderà con il proprio responsabile la soluzione migliore per sé e per il

proprio ruolo, in ottica di totale responsabilizzazione (empowerment) e fiducia. L’accordo di

smart working a super-flessibilità sarà formalmente valido fino a fine 2020 e ci sono le

premesse perché possa rinnovarsi anche a seguire, facendo tesoro nei prossimi mesi

dell’esperienza maturata sul campo e dei riscontri ricevuti dallo staff.

“Da sempre, grazie al nostro DNA digitale, offriamo ai nostri clienti la libertà di operare in ogni luogo e in ogni momento. Vogliamo dare questa possibilità anche ai nostri colleghi e creare una

banca dove si può scegliere come lavorare con la massima libertà, sempre preservando la

salute dei colleghi e la continuità dei servizi ai nostri clienti”, ha commentato Alessio Miranda,

Country Manager di ING in Italia.

“Lo smart working a super-flessibilità richiede gestione delle attività in autonomia e con responsabilità: due aspetti che la squadra di ING ha già rafforzato lo scorso anno adottando come prima banca in Italia, la metodologia Agile Way of Working”.

L’introduzione dello smart working era già a piano, ma la decisione di puntare su un modello

così personalizzabile nasce, in accordo con le rappresentanze sindacali, dall’esperienza

positiva di questi ultimi mesi di lavoro da remoto e dalla richiesta a gran voce dei dipendenti

ING. Una survey interna, infatti, ha mostrato che il 90% dello staff si sente “pronto per lavorare

in smart working a super-flessibilità”, il 55% si sente “più produttivo lavorando da casa” e il

72% “concilia meglio vita privata e lavoro”.

“In ING crediamo che solo chi ha una vita felice in tutti gli ambiti – fisico, familiare, lavorativo e

sociale – possa dare un contributo professionale efficace. Lo smart working a super-flessibilità è

un ulteriore passo per garantire ai nostri colleghi un maggior equilibrio vita privata-lavoro, a

beneficio della produttività e del benessere aziendale”, ha commentato Silvia Cassano, Head

of HR di ING in Italia. “Per prepararci a questo cambiamento così importante, puntiamo molto sulla formazione, con numerose sessioni di coaching e di ascolto per dare a tutti gli strumenti

utili per lavorare al meglio”.

L'articolo ING Italia. Smart working super flessibile per ogni dipendente proviene da WeWelfare.

