ING Italia. Smart Working super flessibile anche in filiale

ING Italia estende il modello Smart Working a super-flessibilità anche alle filiali, adattandolo alle peculiarità del servizio vis-a-vis al cliente

Grazie all’accordo siglato con le rappresentanze sindacali lo scorso 22 ottobre e dopo aver lanciato a fine agosto come prima banca in Italia lo Smart Working a super-flessibilità, ING Italia offre ai dipendenti dei 17 Bank Shop la possibilità di equilibrare al meglio vita privata e lavorativa, garantendo allo stesso tempo la piena copertura dei servizi al cliente. Potranno infatti alternare settimane di lavoro nelle filiali a settimane di lavoro da casa, secondo una pianificazione mensile definita in anticipo.

Il piano garantisce:

1. flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro da casa per potersi occupare di necessità personali o familiari di breve durata senza dover utilizzare permessi;

2. diritto alla disconnessione durante i tempi di riposo e le pause, così come al termine della giornata lavorative e fasce orarie dette “meeting free” per un ottimale equilibrio tra vita professionale e personale;

3. contributo economico mensile parametrato sui giorni di Smart Working e rimborso per lo “shopping da smart worker professionista” per l’acquisto di strumenti utili a rendere più confortevole e sicuro il lavoro da casa;

4. momenti-chiave di incontro sia virtuali sia di persona, per coltivare le relazioni tra colleghi ed alimentare la cultura di squadra, stimolare il confronto, lo scambio di idee e mantenere vivo lo spirito “Orange”, la cultura aziendale che da sempre è punto di forza per ING;

5. formazione per preparare al meglio tutto lo staff, gestori di risorse e non, puntando sulla fiducia e sul lavoro per obiettivi.

“L’estensione dello Smart Working anche alle filiali è per noi un altro passo in avanti per favorire il benessere di tutti i colleghi e la produttività”, ha commentato Silvia Cassano, Head of HR di ING Italia.“ L’esperienza maturata finora dalle funzioni aziendali che già lavorano in un modello di Smart Working a super-flessibilità è stata decisamente positiva e conferma che siamo sulla strada giusta: continuiamo a puntare sulla formazione, con numerose sessioni di coaching e di ascolto per dare a tutti gli strumenti utili per lavorare al meglio”.

L’introduzione dello Smart Working in ING Italia nasce dall’esperienza positiva degli ultimi mesi da remoto e dalla richiesta a gran voce dei dipendenti della banca. Una survey interna, infatti, ha mostrato che il 90% dello staff si sentiva “pronto per lavorare in Smart Working”, il 55% ha invece affermato di essere “più produttivo lavorando da casa” e il 72% ha dichiarato di “conciliare meglio vita privata e lavoro”.

“Lo Smart Working nei nostri Bank Shop, oltre a garantire ai colleghi un maggior equilibrio tra vita privata e lavorativa, rappresenta un valore aggiunto anche per i clienti, a maggior ragione in questo momento storico in cui la socialità e i contatti interpersonali sono limitati” ha commentato Valerio Fallucca, Head of Retail Banking di ING Italia. “Anche i clienti delle filiali avranno infatti la possibilità di avere un esperto a propria disposizione per servizi di consulenza rimanendo comodamente a casa propria in totale sicurezza”.

