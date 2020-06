Incidente sulla superstrada all'uscita dal casello di Orte tra due mezzi: corsia bloccata a lungo

Incidente sulla SS 675, la superstrada tra Terni e Viterbo, nel tardo pomeriggio. Nel tratto compreso tra il casello dell'autostrada A1 a Orte e l'uscita di San Liberato, sono rimasti coinvolti due automezzi: un'autovettura e un furgone.



Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto, un'auto ha tamponato il furgone nello stesso senso di marcia. Il conducente del furgone, che era davanti al mezzo probabilmente fermo per un guasto, è stato così investito. Sono stati i vigili del fuoco, accorsi con quattro veicoli, a estrarlo da sotto il furgone. Poi il personale sanitario del 118 lo ha trasferito in ospedale.



Entrambi i mezzi ostruivano la carreggiata, che è rimasta bloccata per circa un'ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA