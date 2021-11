Il welfare appaga, gratifica e aumenta il rendimento

Silvestrini Assicurazioni di Foligno – che da tempo è impegnata nello sviluppo di programmi di welfare aziendale con i propri professionisti – ha organizzato per il 10 novembre alle 18 presso la Sala Conferenze di Palazzo Trinci a Foligno un incontro sul tema

L’evento Il Welfare Aziendale – Un appuntamento sul welfare aziendale come elemento imprescindibile per le imprese è promosso da Silvestrini Assicurazioni di Foligno – che da tempo è impegnata nello sviluppo di programmi di welfare aziendale con i propri professionisti – e si terrà il prossimo 10 novembre alle 18 presso la Sala Conferenze di Palazzo Trinci a Foligno e sarà moderato da Alessandro Silvestrini, AD Silvestrini S.r.l. I saluti iniziali saranno portati da Corrado Bocci, presidente della sezione folignate di Confindustria Umbria e da Cinzia Tardioli, presidente del Gruppo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria. A seguire le relazioni di Carlo Pareschi, Direttore Area Business UniSalute, Serena Guidotti – Responsabile territoriale sviluppo PMI Life&Health UnipolSai, Stefano Rossignoli – Direttore Risorse Umane ed Organizzazione The Space Cinema, Ilaria Caporali – AD Liomatic S.p.A.

La pandemia ha messo le aziende di fronte a scelte ben precise sulla tutela dei lavoratori e ha generato nuove consapevolezze. Le statistiche più recenti parlano chiaro: da una parte la quasi totalità delle imprese ha assunto maggiore consapevolezza circa la centralità della salute e della sicurezza dei lavoratori, dall’altra parte i lavoratori hanno acquisito maggiore interesse a ricevere servizi di welfare aziendale. La sintesi è presto detta: le aziende dovranno rafforzare il loro ruolo sociale verso i lavoratori cominciando a inserire tre le priorità delle loro azioni iniziative che riguardano il miglioramento del welfare aziendale. Perché? Facile, il benessere aziendale appaga, gratifica e valorizza i lavoratori, aumentando sensibilmente il rendimento per l’azienda.

Ora che il Paese, anche con il PNRR, sta avviando uno sforzo senza precedenti per rigenerare e innovare i sistemi di welfare sviluppando nuovi servizi di prossimità, diventa fondamentale valorizzare il contributo che può essere dato proprio dal welfare aziendale a questo grande progetto comune, grazie alla capacità delle imprese di raggiungere le famiglie, aggregare la domanda, sostenere le comunità.

Inoltre il Legislatore si è attivato per favorire modalità di welfare aziendale indirizzate ad essere complementari ed integrative rispetto a quanto già obbligatorio e questo significa avere a disposizione un ampio ventaglio di strumenti che vanno però ben conosciuti per essere utilizzati al meglio, e il convegno del 10 novembre di Silvestrini Assicurazioni si inserisce proprio in questo filone formativo e informativo.

