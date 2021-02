IL WEBINAR

Oggi tre club umbri del Soroptimist, Perugia, Terni e Valle Umbra, saranno impegnati in un webinar, un seminario interattivo su internet, per trattare l'attualissimo tema che vede le donne coinvolte nei cambiamenti climatici. «L'Onu infatti ha riconosciuto il cambiamento climatico come una questione di diritti umani spiega Gabriella Agnusdei presidente del club Soroptimist Perugia - in considerazione dell'impatto che ha sul diritto alla vita ed alla salute, soprattutto nei confronti di individui e realtà emarginate o soggette a discriminazione come donne e comunità indigene».

Poi nel dettaglio: «Dall'altra c'è la Commissione Europea che, nel ribadire come i cambiamenti climatici colpiscono maggiormente le donne inasprendo le discriminazioni già esistenti, ha anche riconosciuto il ruolo centrale delle stesse nella lotta ai cambiamenti climatici, identificandole come agenti del cambiamento in grado di guidare le strategie di adattamento all'interno delle proprie comunità per questo siamo convinte che alle decisioni debbano partecipare anche le donne». Apertura lavori Agnusdei, Alessandra Ascani, Club Terni e Graziella Pascucci, Club Valle Umbra). Presentazione di Isa Maggi e Virna Venerucci, referenti umbre degli Stati Generali delle Donne e del Patto delle donne per il clima e l'ambiente. A seguire gli interventi di Elisabetta Tromellini, Dirigente dell'Area CSR-Sostenibilità di FNM Spa; Enzo Favoino, coordinatore scientifico Zero Waste Europe, che parlerà dell'Agenda Europea sull'Economia Circolare; Donatella Porzi, Consigliera della Regione Umbria.

