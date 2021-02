CITTÀ CHE CAMBIA

Ci sarà tempo fino al 24 marzo per presentare i progetti nell'ambito della gara di rilevanza comunitaria per la progettazione dei lavori di recupero dell'ex cinema teatro Turreno. Il bando prevede l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori di rifunzionalizzazione, miglioramento sismico e adeguamento normativo della struttura, per un importo complessivo di 524mila euro. «Con la pubblicazione del bando, al termine delle fasi di rilievo e analisi del complesso edilizio, si avvia concretamente il percorso per restituire lo storico complesso architettonico alla città spiega l'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia -. Obiettivo della progettazione dovrà essere la concretizzazione di una idea che restituisca l'immobile a una funzione di hub culturale, una sorta di agorà in grado di ospitare una molteplicità di attività ed eventi e, quindi, di dare la spinta necessaria alla vivacità culturale del centro». La sfida progettuale «sarà quella di combinare la diversificazione delle iniziative con una maggiore flessibilità degli spazi esistenti». Finanziato con un importo di 4.834.563,62 euro, nell'ambito di Agenda Urbana, con il contributo di Regione, Fondazione Cassa di Risparmio e Comune, il progetto si presenta come «una straordinaria occasione per dare risposta alle attuali esigenze di rigenerazione del centro». L'ex cinema-teatro sarà in grado di ospitare mille persone e dovrà essere completato entro fine 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA