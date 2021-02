IL PROGETTO

GUBBIO Un video racconta la storia in musica del primo singolo di Kico Kc. Si fa largo il cantante e musicista eugubino classe 1986 con il brano Via da Qui (Via da Chi), accompagnato dal filmato ufficiale con protagonisti Andrea Valsoano ed Elena Stabile, la partecipazione di Angelo Mischianti, Veronica Valentini, Francesco Costantini e Fabio Mearini, per la regia di Paolo Furente con Elisa Campini aiuto regista, Tristan Song makeup e style, Mattia Baldelli Passeri fotografo di scena (location Perugia 45 e ritratto di Marcella Marcel De Marinis).

Kico Kc, al secolo Federico Corazzi, amplia i propri orizzonti. «È il mio primo video musicale - racconta -, del mio primo singolo, della mia prima avventura da solista. La considero un'esperienza unica ed emozionante. Le riprese sono state realizzate in due giorni, il primo l'ho passato a osservare i volti degli attori, ad ascoltare tutte le parole del regista e a commentare». Il brano e il video sono stati accolti benissimo sulla rete e le piattaforme: «Ero pronto a ricevere qualche feedback, qualche condivisione e sono stato sommerso di messaggi. Tanti bambini mi chiedono di cantarla in continuazione, il ritornello è ridondante e ripetitivo, la mia intenzione era proprio quella». Kico Kc confessa di usare la musica «come forma terapeutica e devo dire che funziona. In questo periodo complicato riesco a trovare la forza e le motivazioni che mi spingono a riversare le emozioni ed energie nella musica». La pandemia frena, ma Federico va oltre: «Il discorso live è bloccato ma sto realizzando più progetti paralleli che riguardano l'arrangiamento di cover di brani famosi, oltre che colonne sonore per il mercato televisivo italiano e straniero. Il mio obiettivo è completare il disco quanto prima».

Massimo Boccucci

