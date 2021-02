L'INCONTRO

Ieri mattina il prefetto Maurizio Falco ha visitato il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina. Ad accoglierlo il comandante, l'ingegner Stefano Smaniotto, che nel suo discorso ha sottolineato come il lavoro dei pompieri non abbia subito se non una lieve flessione nel corso dell'emergenza sanitaria: nel mese di gennaio 2021 sono stati 431 gli interventi rispetto ai 462 di gennaio 2020, questo nonostante le settimane di zona arancione che hanno limitato gli spostamenti. I vigili del fuoco lavorano costantemente a Latina e nei vari distaccamenti, con circa trecento unità di personale in un territorio a spiccata vocazione turistica ma allo stesso tempo con una forte presenza industriale. Di criticità non ne mancano. Il grido di dolore del comandante, come l'ha chiamato il prefetto stesso, ha riguardato il capitolo caserma. «Gli spazi sono angusti, la sede attuale di Piazzale Carturan è ormai inadatta alle esigenze di un comando come il nostro, con anche una intensa attività formativa. Auspichiamo che presto possa sbloccarsi l'iter amministrativo e burocratico perché avvenga l'acquisto della nuova struttura, in modo che possano iniziare da subito i lavori di adeguamento, che saranno importanti e che si svolgeranno nell'arco di almeno cinque anni dal momento in cui il ministero diventerà proprietario dell'immobile» ha detto Smaniotto. Ciò che finora ha segnato una battuta di arresto per l'acquisto dell'ex istituto per geometri Sani, in Viale Le Corbusier, è stata la destinazione d'uso: l'edilizia scolastica deve soddisfare determinati requisiti, come ad esempio le distanze dai confinanti. Una caserma avrebbe parametri urbanistici meno stringenti, ma l'iter si è ingarbugliato. Una decina di giorni fa la svolta: in una videoconferenza tra tutti gli enti interessati è stato stabilito che per il cambio di destinazione d'uso è sufficiente per il Comune di Latina ricevere dalla Provincia un progetto di massima che dia modo all'ente di rilasciare un permesso in deroga. Poi la pratica dovrà comunque passare in commissione Urbanistica e poi in Consiglio. Il prefetto ha comunque assicurato che incontrerà a Roma il nuovo capo dipartimento dei Vigili del fuoco e in quella sede metterà sul tavolo anche questo argomento oltre alle esigenze tecnico-operative del comando segnalate dall'ingegner Smaniotto. «Avrei voluto essere qui molto tempo fa ha concluso il prefetto Falco Purtroppo l'emergenza non me l'ha permesso, ma sentivo questa visita doverosa».

