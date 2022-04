Il networking femminile integrato consolida il welfare a responsabilità sociale

La società benefit Walà si unisce a Women at business, la prima piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende, per una partnership a sostegno di sistemi integrati di welfare per il supporto alle donne nel mercato del lavoro

Di recente è stata presentata la prassi di riferimento UNI/PDR 125:2022 da parte della ministra Elena Bonetti che definisce le linee guida per un sistema di gestione della parità di genere, affinché tramite questa certificazione le aziende siano spinte ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree: carriera, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. La nuova partnership tra Walà e Women at Business è finalizzata proprio ad agevolare e consolidare l’ingresso, la permanenza e la progressione delle donne nel mercato del lavoro.

Nonostante quello della parità di genere sia il quinto obiettivo fissato dall’Onu per lo sviluppo sostenibile, nonché focus della missione numero cinque del PNRR italiano per il sostegno dell’empowerment femminile; la partnership di Walà e di Women at Business si inserisce in un contesto in cui sono ancora poco diffuse formule atte a implementare questa cultura, una scelta che vuole colmare questo gap con un’effettiva “messa a terra” delle competenze e delle risorse al femminile da realizzare insieme a imprese che vogliano dare il loro contributo in materia di responsabilità sociale.

Da un lato Walà – neonata società benefit a guida prevalentemente femminile che accompagna imprese, PA e enti del Terzo Settore nello sviluppo di progetti di welfare ad elevato valore sociale e territoriale – dall’altro Woman at business – prima piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende basata su un algoritmo di matching delle competenze – insieme per una nuova imprenditoria femminile capace di creare connoessioni tra aziende, iniziative no profit, enti pubblici, mondo del business e risorse umane.

