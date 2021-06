Hub Unipol: la prima azienda a sostenere il piano vaccinale

Unipol: inaugurato l’Hub vaccinale di Bologna alla presenza del Generale Francesco Paolo Figliuolo, dell’Amministratore Delegato e Group CEO Gruppo Unipol, Carlo Cimbri, del Presidente Gruppo Unipol, Pierluigi Stefanini, e delle Istituzioni regionali e locali

Unipol è la prima azienda italiana a implementare un piano vaccinale attivo su tutto il territorio nazionale. In mattinata, inaugurato anche l’Hub vaccinale Unipol di Torino. A essere coinvolta, una platea potenziale di oltre 800 mila persone con attivazione di circa 200 siti vaccinali diffusi su tutto il territorio nazionale, 4 Hub specializzati e una unità mobile. L’iniziativa, volta ad accelerare la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nazionale, parte in Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche, Calabria, Sardegna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e Sicilia.

La campagna, organizzata da UniSalute, la Compagnia del Gruppo Unipol leader nell’assicurazione salute, è rivolta ai dipendenti del Gruppo Unipol, alle Agenzie e ai loro familiari. Tale iniziativa sarà rivolta anche alle principali realtà produttive italiane – Aziende, Banche, Fondi sanitari che ne hanno già fatto richiesta – per accelerare la ripartenza del nostro Paese. Si tratta del primo piano vaccinale sviluppato da un’azienda attivo sull’intero territorio nazionale. La campagna prende ufficialmente il via oggi: nel pomeriggio a Bologna viene inaugurato l’Hub vaccinale Unipol, con la partecipazione del Generale Francesco Paolo Figliuolo, dell’Amministratore Delegato e Group CEO Gruppo Unipol, Carlo Cimbri, del Presidente Gruppo Unipol, Pierluigi Stefanini, insieme a cariche istituzionali regionali e locali. In mattinata invece si è tenuta l’inaugurazione dell’Hub vaccinale Unipol di Torino. L’azione è stata sviluppata in coordinamento con la Struttura Commissariale Straordinaria guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale, rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto ai piani vaccinali organizzati dalle ASL regionali per supportare il mondo delle imprese nell’organizzazione e nell’esecuzione dei vaccini Covid-19 ai propri dipendenti.

La somministrazione delle dosi avverrà a cura di personale sanitario specializzato e in strutture altamente qualificate facenti parte della rete convenzionata della Compagnia. In particolare, in Emilia Romagna sono stati predisposti 20 punti vaccinali e un Hub per una platea potenziale di circa 75 mila persone. Hanno già aderito al piano vaccinale alcuni grandi Clienti di UniSalute tra cui BPER, ANCC (Coop), ANCD (Conad), il Fondo San.Arti. e via via entreranno nel programma importanti Fondi Sanitari Integrativi e realtà aziendali a testimonianza della volontà di ripartire da parte di tutto il tessuto lavorativo del Paese.

Il Piano vaccinale del Gruppo Unipol rientra tra le più importanti iniziative che il Gruppo ha avviato a sostegno del Paese a fronte delle crescenti esigenze della popolazione in materia di assistenza socio-sanitaria aumentata a causa della pandemia. Questa iniziativa rappresenta un valido supporto di welfare per i clienti, gli agenti e tutti i dipendenti e familiari, a conferma del ruolo di Unipol come attore centrale nel processo di integrazione tra sanità pubblica e sanità.

L'articolo Hub Unipol: la prima azienda a sostenere il piano vaccinale proviene da WeWelfare.