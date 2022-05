HRCOFFEE per Barilla: la app We Pilot mappa e archivia le competenze dei dipendenti

Grazie all’applicazione We Pilot realizzata da HRCOFFEE, che segue un approccio bottom up, circa 45 persone Barilla saranno accompagnate nel processo di gestione e condivisione di competenze tecniche, indispensabili per l’organizzazione stessa.

Mantenere viva la conoscenza e mappare le competenze tecniche di un gruppo di dipendenti del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, questa la sfida affrontata da Barilla in una fase di cambiamento organizzativo grazie al supporto e alla tecnologia di HRCOFFEE, startup innovativa che opera nell’ambito dell’HrTech attraverso lo sviluppo di software customizzati e consulenza strategica in ambito Risorse Umane.

Dopo una prima sperimentazione, questa primavera è stato lanciato un progetto di gestione della conoscenza che coinvolge circa 45 persone all’interno del reparto R&D che, grazie all’applicazione We Pilot, realizzata su misura per Barilla da HRCOFFEE, permette di favorire la gestione e la condivisione della conoscenza e delle competenze tecniche in un’ottica di crescita e miglioramento continui. Elemento innovativo del progetto è la possibilità di costruire comunità di pratica attraverso l’utilizzo del digitale. Alla base dell’applicazione, infatti, ci sono le persone che vivono l’azienda, messe in connessione grazie alla tecnologia che permette loro di comunicare e condividere le esperienze seguendo un approccio di gestione bottom up. L’interazione che ne deriva permette di codificare competenze tecniche ed expertise proprie dei dipendenti, in modo tale da capitalizzarle e renderle patrimonio aziendale.

“Grazie a questo progetto, alcuni dipendenti sono stati chiamati ad esprimersi in prima persona e a condividere il loro pacchetto di competenze e conoscenze in modo strutturato. La tecnologia di HRCOFFEE ci ha permesso di formalizzare scambi professionali che solitamente avvengono con l’affiancamento alle macchine oppure in momenti informali, come ad esempio alla macchinetta del caffè – spiega Elena Scolaro HR Business Partner di Barilla – La prima sperimentazione ha avuto un impatto positivo sulle persone. In particolare, è stata percepita molto positivamente la possibilità di poter parlare del proprio lavoro e avere un “luogo” in cui le conoscenze possedute e acquisite grazie a numerosi progetti e anni di lavoro posso trovare collocazione per le generazioni future”.

“La tecnologia ci ha permesso di innovare e velocizzare la risposta ad alcune esigenze dell’azienda che si è rivolta a noi, senza però prescindere dal valore di ciascun dipendente. Le nostre soluzioni, infatti, si fondano sul modello People Based, che consiste nel mettere al centro le persone: senza di loro infatti l’organizzazione e la conoscenza non potrebbero esistere. Il progetto pilota con Barilla, nello specifico, rappresenta un unicum organizzativo in quanto il trasferimento delle competenze è stato un processo avvenuto dal basso verso l’alto” spiega Maria Cesaria Giordano, CEO di HRCOFFEE.

We Pilot è una piattaforma in continua evoluzione, creata per rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze e necessità dell’azienda e dei dipendenti. L’interazione che avviene sulla piattaforma è in grado di generare una serie di informazioni e report indispensabili per la funzione Risorse Umane per approfondire la conoscenza delle singole persone per creare percorsi individuali di crescita professionale. HRCOFFEE utilizza la tecnologia “IBM Watson”, uno dei più importanti strumenti di intelligenza artificiale, e, grazie ad essa, integrerà la piattaforma We Pilot con sistemi di People Analytics, un metodo in grado sia di individuare i punti comuni che di valorizzare le diversità di ogni componente dell’organizzazione. L’applicazione, inoltre, è dotata di un assistente virtuale che risponde alle domande più frequenti relativi alla piattaforma.

