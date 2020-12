Healthy Virtuoso e Telepass: passi in più per il welfare!

Con il Modello “Virtuoso” di Telepass lavoratori più attivi ed in salute, anche da remoto. La “Health Challenge” ha registrato un crollo della sedentarietà, in sole 8 settimane +34% di passi quotidiani (7890)

Telepass ha deciso di aderire alle Health Challenge di Virtuoso sfidando i propri dipendenti a colpi di fitness e lanciando insieme all’app Healthy Virtuoso la Telepass Health Challenge 2020. Questa innovativa competizione digitale premia i dipendenti che si impegnano a mantenere uno stile di vita salutare, valutando i passi, le ore di sport, la meditazione, lo yoga e perfino le ore di sonno. L’idea portata avanti dal team di Risorse Umane ha subito avuto il supporto dell’Amministratore Delegato Gabriele Benedetto: attraverso l’App di Healthy Virtuoso i dipendenti si impegnano in obiettivi e sfide giornaliere contro se stessi ed i loro colleghi, promuovendo così la coesione del team nonostante lo smart working. Una classifica dedicata mostra infine loro la posizione nella “Health Challenge” ed inoltre permette di sfidare il collega o il proprio capo con challenge come ad esempio “Chi farà più passi nei prossimi 2 giorni?” o “Chi farà più attività fisica in 1 giorno?”

La sedentarietà, per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, è un problema che affligge gran parte della popolazione adulta italiana, come registra lo studio del Ministero della Salute sugli stili di vita della popolazione. Secondo questa ricerca infatti, la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali inoltre, la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione. Il lavoro d’ufficio, infine, spinge i dipendenti ad uno stile di vita sempre più scorretto, limitando di fatto l’attività fisica quotidiana che però è essenziale per il benessere psico-fisico del dipendente.

“I nostri colleghi prima di tutto: noi di Telepass ci crediamo profondamente. – racconta Gabriele Benedetto – CEO di Telepass. – Per questo abbiamo scelto di entrare nel circuito delle aziende “virtuose”; grazie a Healthy Virtuoso abbiamo lanciato la Telepass Health Challenge 2020: 2 mesi intensi per sfidarci tra colleghi in una competizione tutta digital per migliorare il nostro benessere psico-fisico e mantenere uno stile di vita salutare. Siamo fieri di essere tra i primi a portare avanti iniziative così importanti.”

La challenge ha registrato una crescita sorprendente: partendo da una media di 5122 passi giornalieri, in linea con la media nazionale, la curva ha registrato un coinvolgimento sempre maggiore dei dipendenti, che è arrivata a sfiorare gli 8000 passi di media durante la sfida, più del 34% della media nazionale italiana nell’epoca pre lockdown.

“I risultati della challenge sono stati sorprendenti: vedere l’entusiasmo sempre crescente dell’azienda nel corso delle settimane ci ha confermato l’importanza di un mind setting sempre più rivolto al benessere a tutto tondo dei suoi dipendenti. Mai come oggi ho percepito la passione e l’impegno che le aziende stanno mettendo sul campo per assicurarsi un corretto bilanciamento psico-fisico delle persone con cui lavorano.” – racconta Andrea Severino, CEO e CO-Founder di Healthy Virtuoso.

