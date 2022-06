Gruppo IBL Banca: l’educazione finanziaria è un gioco da ragazzi!

Gruppo IBL Banca: rilancia Bimbi in Ufficio, l’evento dedicato ai figli dei dipendenti per scoprire il luogo di lavoro dei genitori, trascorrere una giornata tra giochi e intrattenimento, e familiarizzare con il tema dell’educazione finanziaria



Il Gruppo IBL Banca organizza nuovamente in presenza l’iniziativa “Bimbi in Ufficio”, dopo lo stop pandemico, e in questa edizione sceglie il tema dell’educazione finanziaria come filo conduttore delle iniziative di intrattenimento per i piccoli ospiti.

La giornata si è svolta presso la sede romana in Via Savoia dove i bambini, dopo una sosta negli uffici dei genitori, hanno partecipato ad un nutrito programma di attività ludiche pensate per avvicinarli, complice la fantasia, al mondo dell’economia e della finanza.

Al loro arrivo, hanno ricevuto lo zainetto che contiene cappellino, badge personalizzato e la guida “Tutti per uno. Economia per tutti!” che fa parte della collana de I quaderni didattici della Banca d’Italia, curata dall’Istituto per promuovere l’educazione finanziaria. La guida è espressamente rivolta ai bambini della scuola primaria e, attraverso storie ed illustrazioni, tocca temi quali reddito e pianificazione, moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, risparmio, investimento, credito.

Teatro di Bimbi in Ufficio è “Bassottown”, la città dei piccoli ispirata alla vita dei “grandi” con particolare riferimento alla sfera del lavoro e dell’economia.

Il programma prevede diverse iniziative. Si inizia con la caccia al tesoro inclusiva, in cui i bambini, formando una sola grande squadra, cercano di conquistare il tesoro. E poi, la creazione di banconote, carte di credito – con cartoncini da ritagliare e colorare – e dello sportello automatico dove depositare e prelevare.

Ogni gioco e prova consentono infatti di mettere da parte un guadagno simbolico, da utilizzare nel corso della giornata prelevando dallo sportello. Ciascuno provvederà per esempio ad acquistare il pranzo al mercatino alimentare allestito in stile fiera con tanti banchetti, scegliendo il piatto preferito, preparato in monoporzioni per imparare l’importanza di non sprecare il cibo. Il tutto confezionato in un allegro cestino da picnic.

Nel corso della giornata, i bimbi hanno avuto inoltre modo di sperimentare diversi “mestieri”, realizzando oggetti – sculture, abiti, quadri e persino una casa con mattoni di cartone – che possono poi vendere e comprare tra di loro usando come valuta i “soldi” guadagnati nella giornata.

Per concludere, lo spettacolo di magia, con utilizzo anche di oggetti legati al mondo economico.

“È una grande gioia dopo due anni di stop dovuti alla pandemia poter tornare ad accogliere i figli dei nostri dipendenti ed offrire loro un’esperienza di condivisione e svago, che rientra in un più ampio disegno di work-life balance. Bimbi in Ufficio è un’occasione per costruire amicizie e legami tra bambini e tra famiglie, in un clima di gioco e di festa, ma anche per imparare qualcosa di nuovo. Per questa edizione abbiamo scelto il tema dell’educazione finanziaria che, come istituzione bancaria, abbiamo particolarmente a cuore. È un modo per avvicinare i più piccoli ad argomenti quali la gestione del risparmio e dei soldi, con cui dovranno confrontarsi in futuro”, ha commentato Giuseppina Baffi, Direttore Risorse Umane e Relazioni Istituzionali di IBL Banca.

