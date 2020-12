Il Gruppo Boero ha deciso di sostenere la vendita al dettaglio donando ai propri dipendenti buoni regalo da utilizzare in oltre 1.000 punti vendita sul territorio nazionale

Gruppo Boero ha scelto di essere al fianco dei commercianti, soprattutto nelle zone di Genova e di Alessandria: ogni dipendente dell’Azienda riceverà infatti dei buoni regalo per un totale di 400 euro, da spendere in alimentari, gastronomie, negozi di elettronica, librerie, ottiche, profumerie o in carburante. Circa 300 persone, quindi, impiegate nel Gruppo Boero, potranno sostenere con un gesto concreto i negozianti delle loro città.

Tra i territori in cui si potranno utilizzare i buoni, ci sono quelli a cui il Gruppo è maggiormente legato: Genova, città d’origine dell’azienda e in cui è presente la sede storica, e Tortona (AL), dove sono situati lo stabilimento produttivo “Federico Mario Boero” e il Centro R&D “Riccardo Cavalleroni”.

“Per questo Natale, certamente particolare, inviteremo i nostri dipendenti a riscoprire i tanti punti vendita di cui sono ricche le nostre città. Un piccolo gesto di speranza e di supporto rivolto anche alle nostre persone, che hanno sempre dimostrato grande impegno e passione, in un anno complesso e imprevedibile come quello che sta per concludersi”, commenta Andreina Boero, Presidente del Gruppo Boero.

L'articolo Gruppo Boero: il bonus per i dipendenti che sostiene il territorio proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA