Groupama Assicurazioni: vincono sostenibilità e inclusione

Top Employer Italia 2021 per il 7° anno consecutivo, è il riconoscimento per Groupama Assicurazioni. Sono 112 le aziende che hanno conquistato la certificazione per il 2021: le migliori aziende in cui si lavora in Italia per l’attenzione in ambito «HR». Il gruppo assicurativo è stato premiato come una tra le migliori aziende italiane per lo sviluppo delle pratiche HR e per la valorizzazione delle persone

Groupama Assicurazioni – prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia – ha ricevuto anche quest’anno l’ambito riconoscimento da parte del Top Employer Institute, che certifica ogni anno le aziende con i più alti standard qualitativi nelle politiche di gestione delle Risorse Umane. Groupama Assicurazioni, per la settima volta consecutiva, si è riconfermata un esempio di eccellenza HR per le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti.

L’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento – dopo un’accurata fase di pre screening – si basa su uno strutturato processo di analisi e verifica che prende in considerazione 6 macro aree, che coprono i temi chiave delle risorse umane, tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri. Ad oggi si contano circa 1600 aziende certificate in 120 Paesi in tutto il mondo.

In particolare, la survey Top Employer ha premiato Groupama Assicurazioni per l’ampia gamma di iniziative realizzate a favore dei propri dipendenti, tra cui:

evoluzione verso processi sempre più digitali

attenzione a temi di sostenibilità e inclusione

percorsi di sviluppo e valorizzazione dei talenti

qualità per ambiente e condizioni di lavoro

iniziative a favore del benessere dei propri dipendenti

“Creare un ambiente di lavoro accogliente e inclusivo per tutti, dove ogni individuo è considerato come persona prima che come semplice dipendente è da sempre un obiettivo centrale per un’azienda come la nostra. La certificazione Top Employer che abbiamo ottenuto per il settimo anno consecutivo è il riconoscimento di un lavoro di squadra che stiamo portando avanti con impegno e determinazione da diversi anni e rappresenta uno stimolo ulteriore a migliorare anche in futuro. La nostra azienda, coerentemente con i valori del Gruppo, vuole continuare a incrementare l’impegno profuso nella valorizzazione delle persone e a investire nel loro continuo sviluppo e coinvolgimento: lo dimostrano le numerose iniziative che mettiamo in campo ogni anno finalizzate a collaborare trasversalmente e ad ascoltare i nostri dipendenti. Puntiamo sempre all’eccellenza nelle politiche di gestione delle risorse umane, così come la ricerchiamo nell’offerta di servizi per i nostri agenti e per i nostri clienti” – ha commentato Carla Bellavia, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Groupama Assicurazioni.

