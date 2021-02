IL PUNTO

Dalla chiusura alla soluzione immediata. Si sta risolvendo nel giro di poco il problema della fuoriuscita di acqua che, complice le basse temperature e la formazione di ghiaccio, ha comportato l'interruzione di via Pieve di Campo. I cittadini hanno chiesto un intervento rapido e ieri mattina il Comune ha subito dato il via ai lavori. Ma se da una parte una pronta risposta permette all'emergenza di rientrare, altrove c'è chi alza la voce o, quantomeno, chiede spiegazioni.

Nel cuore della città, l'acropoli, ieri mattina un commerciante ha affidato ai social una segnalazione che interessa tanti. «Buongiorno, piazza Italia ore 6:55. A tre giorni dalla copiosa nevicata, si scende ancora dall'autobus direttamente sul ghiaccio con tutti i rischi del caso. Un grazie sentito ai responsabili, chiunque siano. Subito dopo la nevicata sia in centro che nelle altre zone della città si è attivata la macchina per la gestione della situazione, con mezzi spalaneve e uomini a pulire i tratti principali. Sono rimaste però, come nel caso di piazza Italia segnalato dal commerciante, situazioni dove il gelo ha portato alla formazione si ghiaccio, mettendo a rischio i pedoni.

Da sabato è interrotta via dell'Acacia, collegamento tra via Settevalli e Prepo. Il blocco era scattato per la caduta di un albero. Fino a ieri c'erano ancora le transenne e in tanti si sono chiesti il perché di quel blocco. C'è chi ha provato ad informarsi, riuscendo a sapere che è stato avviato un controllo approfondito sulle alberature, per valutare eventuali interventi per la messa in sicurezza prima della definitiva riapertura al traffico.

Tornando al capitolo soluzioni, ieri mattina è stata messa mano alla problematica di via Pieve di Campo. Il Comune aveva dovuto sbarrare la strada, come riportato in una ordinanza della struttura Sicurezza, a causa della fuoriuscita di acqua e delle basse temperature che hanno portato alla formazione di ghiaccio in prossimità del passaggio ferroviario e all'intersezione con via Etrusca. Secondo i residenti la lastra di ghiaccio formatasi sulla corsia destra a scendere, è causata «dell'acqua che 365 giorni all'anno emerge da una sorgente». La zona, spiegano i cittadini «è ricca di falde acquifere e le perdite avvengono anche in pieno agosto». L'acqua sarebbe quella di una vena, ed i residenti hanno chiesto un intervento per sistemare definitivamente la situazione e pure un parere tecnico («basterebbe un piccolo scavo per sanare, una volta per tutte, quei 12 metri circa di strada, tra l'altro molto transitata»). Lunedì tante le chiamate al Comune, che ieri mattina si è subito mobilitato.

