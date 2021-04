1 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Accelera il commercio al dettaglio in Germania a febbraio su base mensile. Le vendite in termini reali hanno registrato un aumento dell'1,2% su mese, dopo il -4,5% registrato il mese precedente. Il dato delude le attese degli analisti che erano per un incremento del 2%.

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), inoltre, la variazione annua si attesta a -9% dal -8,7% di gennaio, risultando sotto le attese che indicavano un -6,3%.

"Questi risultati possono essere spiegati dal secondo lockdown contro la Covid-19 - sottolinea Destatis - che ha portato a una chiusura parziale della vendita al dettaglio a partire dal 16 dicembre 2020".