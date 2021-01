(Teleborsa) - Il PIL della Germania rimane praticamente invariato nel quarto trimestre del 2020 rispetto al trimestre precedente, crescendo soltanto dello 0,1%, secondo la stima dell'Ufficio federale di statistica (Destatis).



Dopo la storica flessione del 9,7% nel secondo trimestre del 2020, l'economia tedesca si è ripresa in estate (+ 8,5% nel terzo trimestre), mentre negli ultimi tre mesi dell'anno il processo di ripresa è rallentato a causa della seconda ondata di coronavirus e di un altro lockdown imposto a fine anno.



Su anno il dato corretto per gli effetti del calendario segna un -2,9% dopo il -3,9% rilevato nel terzo trimestre dell'anno. Le stime di consensus erano per una contrazione del 3,4%.



Secondo l'Ufficio federale di statistica, il calo del PIL corretto per il calendario è stato del 5,3% nell'intero 2020 (-5% il dato grezzo). © RIPRODUZIONE RISERVATA