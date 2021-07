Si sente sfiorare il braccio, sono due banditi che gli sfilano il Rolex da 60mila euro. Ci sono testimoni

Giovedì 15 Luglio 2021, 08:03

Non si è accorto di nulla, non ha sentito neanche la mano sfiorare il braccio. Solo il fastidio dello scooter passato troppo vicino, insomma una sensazione di rischio. Guardare l'ora in quell'attimo è stato un gesto automatico e scoprire di non avere più l'orologio al polso una sorpresa non esattamente gradevole. Soprattutto in considerazione del fatto che quello che aveva appena preso il volo era un Rolex del valore di circa sessantamila euro. Un top di gamma.

Immediatamente l'uomo ha memorizzato alcuni particolari relativi al mezzo che si stava allontanando e ha chiamato la Polizia. Il furto si è verificato nella serata di martedì, in pieno centro a Pescara: gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto hanno raccolto la segnalazione dell'uomo a cui è stato sfilato l'orologio e di alcune persone presenti. In sella allo scooter c'erano due persone, con molta probabilità uomini, con il volto coperto dal casco.

Delle indagini si sta occupando ora la Squadra Mobile, che sta effettuando anche ulteriori accertamenti sugli impianti di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aver conservato dettagli preziosi. Anche le testimonianza hanno comunque fornito elementi utili. E' possibile che si tratti anche di un colpo studiato: la rapidità dell'azione e la sicurezza con cui i due uomini a bordo dello scooter si sono mossi fanno pensare a persone specializzate in questo genere di furti, che potrebbero essere arrivate anche da fuori città.