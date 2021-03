Fortune Italia e ADP: il futuro delle persone

Save the date: “IL FUTURO DELLE PERSONE – Nuove sfide di innovazione per le aziende chimiche e farmaceutiche” organizzato da Fortune Italia in collaborazione con ADP sarà trasmesso LIVE sulla pagina Linkedin e Facebook di Fortune Italia il 25 Marzo 2021 alle ore 11:00 e moderato da Marco Barbieri, Direttore responsabile Wewelfare.it



In uno scenario di cambiamento strutturale come quello che stiamo vivendo, la centralità della persona è nuovamente emersa, la forza lavoro si è modellata ai cambiamenti in corso, top management e funzione HR hanno avviato una collaborazione profonda per la rinascita del business, con nuovi modelli di engagement, nuove competenze sia tecniche che umane, per passare dalla emergenza ad una crescita sostenibile.

Ciò è accaduto soprattutto nei settori farmaceutico e chimico, la cui centralità è emersa chiaramente durante questa pandemia come traino per un ripristino delle condizioni stesse di vita delle persone e per un ritorno a una nuova normalità di business e di lavoro, in Italia e nel mondo.

Di questo e di molto altro si parlerà nell’ e.Talk Il Futuro delle Persone di Fortune Italia organizzato in collaborazione con ADP e moderato da Marco Barbieri, Direttore responsabile Wewelfare.it

