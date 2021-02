© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOUndici punti nelle ultime cinque partite. Un ruolino di marcia invidiabile quello che sta vivendo l'Insieme Formia, che oggi (14.30) scenderà in campo, nel recupero dell'undicesima giornata, all'Is Collus di Santadi, nel sud dalla Sardegna, per sfidare il Carbonia, altra squadra rivelazione. E' uno scontro diretto: i padroni di casa, settimi in classifica, hanno 26 punti, due più dei biancazzurri (che devono però recupero la partita in casa contro la Nocerina).Il derby contro il Latina ha trasmesso nell'ambiente formiano il giusto entusiasmo per la trasferta isolana, preludio allo scontro di domenica a Cassino (con cui si inaugura il girone di ritorno), dove saranno assenti per squalifica l'esterno basso uruguagio Iorio Forestero e il fantasista Zonfrilli. Un tour de force che sta mettendo a dura prova le energie psicofisiche dei tirrenici, che stanno giocando senza sosta.Out il centrale difensivo argentino Gorzelewski, gli esterni Di Vito e Durazzo e il centrocampista Antogiovanni. Scelte obbligate per Sasà Amato con la riconferma tra i pali di Capogna, quartetto arretrato composto dai laterali Iorio Forestero e Gentile (in ballottaggio con l'altro under Romano) e coppia centrale Ioio-Pirolozzi. A centrocampo linea a tre Gargiulo-Chinappi-Fatati, con il senegalese Tounkara e Zonfrilli che agiranno ai lati dell'argentino Gomez, capocannoniere del girone G con 10 reti.GLI AVVERSARIOcchio però all'ostico Carbonia allenato dal romano d'adozione ma originario di Treviso Marco Mariotti (sconterà il terzo e ultimo turno di squalifica), che la passata stagione trascinò la Sassari Torres al terzo posto. I biancoblu, tornati in serie D a distanza di 30 anni, si schierano con il 4-3-3. In prima linea si affidano alle capacità balistiche del numero 10 Piredda, che insieme a Cappai ha inflitto tre giorni fa il primo ko stagionale al temibile Monterosi. A dirigere l'incontro sarà Geremia Vincenzo De Capua di Nola.Andrea Gionti