SCI, LA STORIA

Marta Bassino ha regalato all'Italia la prima medaglia ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. La 24enne cuneese, protagonista questa stagione nello slalom gigante con 4 vittorie su 6 nelle tappe di Coppa del Mondo, ha conquistato ieri l'oro nel gigante parallelo, a pari merito con l'austriaca Katharina Liensberger. Sesta l'altra polivalente Federica Brignone, battuta proprio dalla compagna d'azzurro nei quarti di finale. Un binomio inscindibile che è di casa dal 2013 al Centro di preparazione olimpica Bruno Zauli di Formia diretto dal gennaio 2014 da Davide Tizzano, due volte campione olimpico di canottaggio a Seul '88 e Atlanta '96. «Quando vince un atleta che si prepara qui da noi non può che inorgoglirci spiega il dirigente Nel periodo estivo, tra giugno, luglio e settembre, la Nazionale viene ad allenarsi da noi grazie ad una stretta collaborazione nata tra il Coni e la Fisi, la Federazione Italiana Sport Invernali, e soprattutto alle condizioni invidiabili di questa zona, diversa dallo Stelvio, che è la base operativa». La giornata tipica? «Amano uscire all'alba in bici sul Monte Redentore con cronoscalate, tour sulle strade panoramiche tra Itri e Sperlonga, tanti km bruciati di saliscendi. Al Centro si allenano sulla pista sull'aperto, alternando sedute in palestra a esercizi con la palla, passando per tappeti elastici a circuito con ostacoli. Per un recupero più veloce, invece, l'immersione nelle vasche idroterapiche». L'alimentazione? «Il nostro chef Giovanni Vallario è molto attento a far rispettare il regime corretto e le atlete sono super scrupolose a seguire la linea ideale. Non può mancare un pizzico di svago, anche se si allenano tra le 7/8 ore giornaliere. Si concedono qualche puntatina di mare sotto al Miramare e qualche volta a Gaeta con uscite in barca nelle zone più caratteristiche», chiosa Tizzano.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

