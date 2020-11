Fondazione Marco Vigorelli: note sulla conciliazione vita-lavoro

Il Quinto Quaderno della Fondazione Marco Vigorelli approfondisce il legame tra famiglia lavoro e azienda

“Se e in che modo la contrattazione collettiva aziendale sostenga e incrementi gli strumenti di conciliazione vita-lavoro già presenti a livello legislativo e a livello di contrattazione collettiva nazionale”. È la domanda che si pone il Quinto Quaderno Fondazione Marco Vigorelli Corporate Family Responsability dal titolo Tempi di vita e di lavoro tra legge e contrattazione collettiva a cura di Guglielmo Faldetta e Alessia Gabriele.

Quaderni FMV Corporate Family Responsibility è la collana di pubblicazioni monotematiche, realizzate dalla Fondazione Marco Vigorelli, che approfondiscono i diversi ambiti della corporate family responsibility, raccogliendo il know-how di FMV e le riflessioni dei principali esperti di settore. I quaderni analizzano le crisi e gli sviluppi, i mutamenti e le trasformazioni della società contemporanea e il loro impatto diversificato sulla conciliazione famiglia-lavoro tenendo conto dei soggetti e delle relazioni che ne sono responsabili. “La riflessione critica e documentata sui temi e sulle esperienze di volta in volta presentati offre una riflessione costante e approfondita con un linguaggio aperto e di contaminazione tra le diverse prospettive”.

Gli obiettivi sono: comunicare le attività di ricerca, micro e macro; rendere disponibili gratuitamente contenuti scientifici; promuovere e approfondire collaborazioni accademico-aziendali; posizionarsi come ponte tra Università e Azienda. Il piano editoriale prevede un approccio multidisciplinare (economico,giuridico, sociale, psicologico).

In questo Quinto numero – che vede anche la presenza dei contributi di Cinzia De Marco, Ivana Galli, Deborah Gervasi, Maria Elena Manzini, Marcella Miracolini, Rocco Palumbo, Massimiliano M. Pellegrini, Cristina Rossetti, Tiziano Treu – il tema della conciliazione vita-lavoro è affrontato in una duplice prospettiva di analisi, dell’organizzazione aziendale e del diritto del lavoro: “il punto di partenza dello studio, però, non ha trascurato come il tema oggetto di ricerca si presenti sfuggente a ogni inquadramento sistematico. Si è ritenuto, pertanto, che per una corretta impostazione di metodo esso debba essere incastonato nell’ambito di un discorso più ampio che coinvolga le politiche legislative sulle attività di cura e sul sostegno ai servizi per la famiglia”.

A seguire l’introduzione dei curatori il volume si apre con la sezione Riflessioni e con Conciliazione vita-lavoro in Italia e in Europa intervento firmato da Cinzia De Marco, prosegue con Lo smart working e le contaminazioni fra lavoro e vita privata di Rocco Palumbo e Massimiliano M. Pellegrini, Gli strumenti di conciliazione nella prassi: analisi su un campione di contratti collettivi aziendali Deborah Gervasi e Marcella Miracolini. Nella sezione Esperienze troviamo Strumenti di conciliazione, sostegno alla famiglia e attività di cura: una questione di metodo intervista a Tiziano Treu a cura di Alessia Gabriele, Contrattazione e sindacato: cambio di passo e svolta culturale intervista a Ivana Galli a cura di Alessia Gabriele e Partire dal bisogno per misurare benessere, performance e risultati. La best practicedi CIRFOOD intervista a Maria Elena Manzini e Cristina Rossetti a cura di Sonia Vazzano. Il volume si chiude con la sezione eventi relativa al Premio Marco Vigorelli 2020 VIII edizione.

