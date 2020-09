Ex Ilva, presidio dei lavoratori a Taranto

(Teleborsa) - Torna sotto i riflettori il dossier ex Ilva con il Governo chiamato a sciogliere i tanti nodi sulla trattativa con Arcelor Mittal e i Sindacati sul piede di guerra che rilanciano a Taranto una protesta forte con tre iniziative.



Dalle 7 di oggi è "iniziato davanti alla portineria C varco merci dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto il presidio dei lavoratori "per non consentire - hanno spiegato Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb - la commercializzazione dei prodotti all'ingresso e all'uscita del valico".



Giovedì, invece, 24 ore di sciopero dei dipendenti di ArcelorMittal ma anche dell'indotto e sempre nella stessa giornata autoconvocazione di lavoratori e sindacalisti a Roma, davanti a Palazzo Chigi, per chiedere al Governo "l'avvio di un percorso certo di discussione".



"Continua un silenzio inaccettabile da parte del Governo su una vertenza che ormai si trascina da anni", ribadisce in un tweet Fim Cisl.