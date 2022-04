Edenred Welfare Forum 2022 torna in presenza

Save the date. Il 18 maggio torna Edenred Welfare Forum 2022 il più grande evento dedicato al mondo HR firmato Edenred Italia

Il prossimo 18 maggio torna in presenza l’appuntamento con il Welfare Forum, l’evento annuale organizzato da Edenred Italia, che riunisce per un’intera giornata CEO, direttori e manager delle Risorse Umane, opinion leader, ricercatori ed esperti, per fare il punto sul ruolo del welfare aziendale nel nostro Paese.

Il Welfare Forum, punto di riferimento per la direzione Risorse Umane, dopo due anni torna a svolgersi in presenza, a Milano, negli spazi del Superstudio Più in via Tortona. L’evento avrà come tema centrale il welfare aziendale come strumento di sostenibilità sociale. Durante la mattina si susseguiranno tre tavole rotonde, fil rouge la nuova normalità e gli impatti del welfare aziendale su organizzazioni, mobilità e territorio.

Il dibattito sarà moderato da Massimo Temporelli, fisico, presidente e fondatore di TheFabLab, e divulgatore di cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione, con la partecipazione di Giorgia Surina, attrice e conduttrice radiofonica e televisiva. Tra gli speaker troviamo: Stati Generali del Mondo del Lavoro, AIWA, Movesion, Toffoletto De Luca Tamajo, BPER Banca, BIP, Gruppo Hera, Allianz, Confcommercio Nazionale, Virgine Active, Gruppo San Donato, Adecco e tanti altri!

La formula rinnovata del Welfare Forum per l’edizione 2022 prevede, nel pomeriggio, diversi live workshop dedicati ai temi d’attualità del welfare aziendale, identificati in tre macro-aree: Salute & Benessere, Digitalizzazione e Sostenibilità.

I workshop saranno un importante momento di confronto e avranno ciascuno uno special guest per ogni tema trattato, che porterà sul palco la propria esperienza e il proprio punto di vista sull’argomento. I relatori saranno rispettivamente Luciano Canova, economista, divulgatore scientifico ed esperto di economia della felicità e misurazione del benessere, Virginia Stagni, Business Development Manager e FT Talent Director per il Financial Times, e Riccardo Luna, giornalista, divulgatore e innovatore.

Per partecipare al Welfare Forum è richiesta l’iscrizione

