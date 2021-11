Edenred: welfare e salute alla portata di tutti

Edenred insieme a Gruppo San Donato arricchisce la sua offerta di prevenzione sanitaria

Edenred, leader mondiale nelle soluzioni digitali che innovano il mondo del lavoro, sigla un’importante partnership con il Gruppo San Donato, il primo gruppo ospedaliero privato italiano, per arricchire la sua offerta in ambito welfare con servizi a valore aggiunto dedicati alla cura e alla prevenzione sanitaria. I beneficiari delle soluzioni di welfare aziendale proposte da Edenred, potranno usufruire dei servizi legati alla salute messi a disposizione nelle 38 strutture convenzionate del Gruppo San Donato, eccellenza sanitaria italiana sia nell’attività clinica sia nella ricerca scientifica.

Tramite il credito welfare di Edenred sarà possibile accedere a una vasta gamma di prestazioni sanitarie in grado di coprire un ampio spettro di necessità legate alla salute. L’offerta è modulata in piani di prevenzione sulle diverse aree sanitarie, solo per citare alcuni esempi: cardiologia, ginecologia, oculistica, odontoiatria e riduzione dello stress. La partnership testimonia ancora una volta il valore sociale del welfare aziendale: uno strumento su misura per le diverse esigenze delle persone.

Soluzioni come quelle sviluppate insieme a Gruppo San Donato contribuiscono a migliorare ogni giorno la vita delle persone in maniera concreta, rispondendo a bisogni reali e favorendo la conciliazione tra vita privata e professionale.

“Siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione servizi dedicati alla prevenzione e alla tutela della salute. L’obiettivo principale del welfare aziendale è proprio questo: aiutare le persone nel preservare gli aspetti più importanti della propria vita”. – dichiara Paola Blundo, Direttore Commerciale Merchant di Edenred Italia – “La partnership siglata con Gruppo San Donato sottolinea, ancora una volta, il valore sociale del welfare aziendale.

Oggi salute e welfare sono a portata di tutti i beneficiari delle nostre soluzioni, sarà sufficiente accedere al portale Welfare per scegliere la prestazione sanitaria desiderata in pochi e semplici passaggi”.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Edenred Italia – commenta Chloé Larsay, Responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo San Donato – perché oltre il tema della Salute, della Prevenzione e del Benessere – che sono al centro della nostra mission – riteniamo infatti importante partecipare a progetti di welfare come componente della nostra responsabilità sociale. In questo modo rendiamo accessibili a un pubblico sempre più ampio le nostre competenze e i nostri servizi di riconosciuta qualità clinico- diagnostica”.

