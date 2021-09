Edenred per i supermercati Tigros: arriva il buono per la spesa online

Venerdì 17 Settembre 2021, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Edenred e Tigros: sarà possibile utilizzare i Ticket Restaurant® e i buoni acquisto Edenred Shopping-Ticket Compliments anche per la spesa online dei supermercati Tigros

La partnership tra Edenred, leader mondiale nelle soluzioni che innovano e semplificano il mondo del lavoro, e Tigros, la catena di supermercati radicata tra Lombardia e Piemonte, si rafforza e a partire da oggi comprende anche la spesa online.I clienti potranno infatti utilizzare i Ticket Restaurant® e i buoni acquisto Edenred Shopping-Ticket Compliments anche nella loro versione digitale, oltre che nei 70 punti vendita presenti sul territorio e negli 8 ristoranti Buongusto, per la spesa online Tigros@Casa con consegna nella città di Milano e provincia.

«Siamo molto orgogliosi di rafforzare la partnership con Tigros estendendo l’utilizzo dei nostri buoni pasto e buoni acquisto anche per la spesa online. Da sempre Edenred punta sul digitale per rispondere alle nuove esigenze e per semplificare l’attività quotidiana delle persone». – dichiara Paola Blundo, Direttore Commerciale Merchants di Edenred Italia – «L’app Ticket Restaurant® è oggi tra le prime dieci applicazioni dedicate al food più scaricate dagli italiani, e sta già riscuotendo successo anche l’app dedicata ai buoni acquisto Edenred Shopping-Ticket Compliments. Crediamo fortemente che la digitalizzazione sia fondamentale soprattutto in questo momento storico in cui si ricercano soluzioni e servizi da utilizzare ovunque e in qualsiasi momento». «Questa collaborazione con Edenred contribuisce a rendere il nostro servizio di spesa online Tigros@Casa ancora più pratico e comodo» – dichiara Tigros – «Puntiamo a migliorare costantemente l’esperienza della spesa online, come nei nostri punti vendita, cercando soluzioni innovative e, allo stesso tempo, semplici e rilevanti per i clienti, tenendo sempre al centro il valore della convenienza».

L'articolo Edenred per i supermercati Tigros: arriva il buono per la spesa online proviene da WeWelfare.